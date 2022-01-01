Kocaelililer dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak...

Türk Metal-İş Sendikasının yarın Kandıra Sapağı ile Milli İrade Meydanı arasında yapacağı yürüyüş ve miting nedeniyle Kocaeli'de bazı noktalar trafiğe kapatılacak ve araçlar alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

İŞTE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANACAK NOKTALAR:

* Milli İrade Meydanı Şehit Rafet Karacan Bulvarı giriş ve çıkışı,

* Kuzey yan yol D100 Karayolu girişi ile Adliye köprüsü geliş ve gidişi,

* Kandıra sapağı Şehit Rafet Karacan Bulvarı giriş ve çıkışı,

* Köse Sokak Şehit Rafet Karacan Bulvarı ve Bağdat Caddesi giriş ve çıkışı,

* Atatürk Bulvarı Şehit Rafet Karacan Bulvarı bağlantısı,

* Leyla Atakan Kavşağı Cengiz Topel Caddesi girişi,

* Cengiz Topel Caddesi Eren Camii önü Milli İrade Meydanı istikametine,

* Kuzey yan yol Ak Parti Kavşağından Milli İrade Meydanına dönüş,

* Adliye Köprüsünden Milli İrade Meydanı istikameti,

* Atatürk Bulvarından geliş Bulvar Taksi önü,

* Santral Kavşağından Milli İrade Meydanı İstikameti,

* Atatürk Caddesi KOÜ Anıtpark Yerleşkesi önü,

* Berk Sokak Dolphin AVM önü Sanayi Caddesi çıkışı,

* Eren Camii yanı tek yön dar geçit sokak,

* Leyla Atakan Caddesinden Hafız Selim Efendi Sokağa giriş,