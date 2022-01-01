Kocaelililer dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak...

Türk Metal-İş Sendikasının yarın Kandıra Sapağı ile Milli İrade Meydanı arasında yapacağı yürüyüş ve miting nedeniyle Kocaeli'de bazı noktalar trafiğe kapatılacak ve araçlar alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.
İŞTE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANACAK NOKTALAR:
* Milli İrade Meydanı Şehit Rafet Karacan Bulvarı giriş ve çıkışı,
* Kuzey yan yol D100 Karayolu girişi ile Adliye köprüsü geliş ve gidişi,
* Kandıra sapağı Şehit Rafet Karacan Bulvarı giriş ve çıkışı,
* Köse Sokak Şehit Rafet Karacan Bulvarı ve Bağdat Caddesi giriş ve çıkışı,
* Atatürk Bulvarı Şehit Rafet Karacan Bulvarı bağlantısı,
* Leyla Atakan Kavşağı Cengiz Topel Caddesi girişi,
* Cengiz Topel Caddesi Eren Camii önü Milli İrade Meydanı istikametine,
* Kuzey yan yol Ak Parti Kavşağından Milli İrade Meydanına dönüş,
* Adliye Köprüsünden Milli İrade Meydanı istikameti,
* Atatürk Bulvarından geliş Bulvar Taksi önü,
* Santral Kavşağından Milli İrade Meydanı İstikameti,
* Atatürk Caddesi KOÜ Anıtpark Yerleşkesi önü,
* Berk Sokak Dolphin AVM önü Sanayi Caddesi çıkışı,
* Eren Camii yanı tek yön dar geçit sokak,
* Leyla Atakan Caddesinden Hafız Selim Efendi Sokağa giriş,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.