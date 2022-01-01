Yeni yıla istifa ederek girdi

İYİ Parti eski İzmit İlçe Başkan yardımcısı, partinin kurucularından İbrahim Demirtaş parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasının sebebini İzmit İlçe Teşkilatına tepki olarak açıklayan Demirtaş, teşkilatın verilen sözleri tutmadığını ifade etti. Demiştaş böylece 2022 yılına istifa ederek girdi.

“KİMSEYİ EĞLENDİRECEK VAKTİMİZ YOK”

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Demirtaş, “Özür dilerim Sayın Genel Başkanım. Dün ne demiş isek bugün oradayız yarında orada olacağız. Sezar’ın hakkı Sezar’a. Sözünü tutamayanların siyasetin mezarlığına defnedilmediği yerde biz yokuz. İYİ ve cesurlar hareketinin ilk kanı kaldırımlara döküleniz. Bizim kimseyi eğlendirecek vaktimiz yok. Biz adınızı bayrak yapıp sonuna kadar taşıyanlardan olacağız. İzmit İlçe Teşkilatına tepki olarak istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

İSTİFALAR DURMUYOR

İYİ Parti İzmit İlçe Yöneticileri Tevfik Çetinkaya, Erdal Demirkıran, Cemil Özbey, Yaşar Adalı, Yaşar Baykal, Arzu Yazıcı, Ayten Akgün, Kürşat Biçer ve Samet Sütütemiz geçtiğimiz aylarda İzmit İlçe Yönetiminden istifa etmişti.