İstanbullu boşuna lider olmadı

1.Lig’de skorlar bazında bakıldığında en başarılı takım olarak öne çıkan lider Ümraniyespor, tozu dumana kattı. Sezona, Kocaelispor deplasman maçıyla başlayan ve güçlü rakibini 3-0 yenen Ümraniye, art arda galibiyetlerle ilk sırayı hemen ele geçirdi ve ilk yarının sonunda da zirvede kalmayı başardı. İstanbul ekibi en çok gol atan, genelde de dışarıda en çok kazanan, dışarıda en çok gol atan takım oldu ve doğal olarak zirveye yapıştı.
İŞTE SPOR TOTO 1.LİG’İN “EN” LERİ:
En çok gol atan: 34 (Ümraniyespor)
En çok gol yiyen: 33 (Balıkesirspor)
En çok kazanan: 12 (Ümraniyespor)
En çok kaybeden: 14 (Balıkesirspor)
En çok berabere: 6 (Samsun, Tuzla, Bolu, Menemen)
İçeride en çok kazanan: 9 (B.B.Erzurumspor)
İçeride en çok kaybeden: 6 (Balıkesirspor
Dışarıda en çok kazanan: 6 (Ümraniyespor)
Dışarıda en çok kaybeden: 8 (Balıkesirspor)
Dışarıda en çok berabere: 3 (Erzurum, Eyüp, Denizli)
İçeride en çok gol atan: 15 (B.B.Erzurumspor)
İçeride en çok gol yiyen: 15 (A.Ordu, Bursa, Menemen)
Dışarıda en çok gol atan: 17 (Ümraniyespor)
Dışarıda en çok gol yiyen: 21 (Menemenspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.