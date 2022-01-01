İstanbullu boşuna lider olmadı

1.Lig’de skorlar bazında bakıldığında en başarılı takım olarak öne çıkan lider Ümraniyespor, tozu dumana kattı. Sezona, Kocaelispor deplasman maçıyla başlayan ve güçlü rakibini 3-0 yenen Ümraniye, art arda galibiyetlerle ilk sırayı hemen ele geçirdi ve ilk yarının sonunda da zirvede kalmayı başardı. İstanbul ekibi en çok gol atan, genelde de dışarıda en çok kazanan, dışarıda en çok gol atan takım oldu ve doğal olarak zirveye yapıştı.

İŞTE SPOR TOTO 1.LİG’İN “EN” LERİ:

En çok gol atan: 34 (Ümraniyespor)

En çok gol yiyen: 33 (Balıkesirspor)

En çok kazanan: 12 (Ümraniyespor)

En çok kaybeden: 14 (Balıkesirspor)

En çok berabere: 6 (Samsun, Tuzla, Bolu, Menemen)

İçeride en çok kazanan: 9 (B.B.Erzurumspor)

İçeride en çok kaybeden: 6 (Balıkesirspor

Dışarıda en çok kazanan: 6 (Ümraniyespor)

Dışarıda en çok kaybeden: 8 (Balıkesirspor)

Dışarıda en çok berabere: 3 (Erzurum, Eyüp, Denizli)

İçeride en çok gol atan: 15 (B.B.Erzurumspor)

İçeride en çok gol yiyen: 15 (A.Ordu, Bursa, Menemen)

Dışarıda en çok gol atan: 17 (Ümraniyespor)

Dışarıda en çok gol yiyen: 21 (Menemenspor)