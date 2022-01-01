01 Oca 2022 - 14:04- Spor G: 01 Oca 2022 - 14:05

Efeler, ateşle oynuyor !
Efeler, ateşle oynuyor ! mask

Alparslan Endüstri Erkekler 1.Ligi temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, adeta ateşle oynuyor. Sezonun ilk yarısını 13 puanla 7.sırada tamamlayan ekip, Play-Off hattından 6 puan geride kaldı. Bununla yetinmeyen takım, düşme hattı ile arasını da 4 puana kadar indirdi. Sezonun ikinci yarısına takviye yapmazsa tehlike yaşayacak ekip, pandemili sezonlarda efeler ligi kapısına kadar yükselmiş, ama gerisini getirememişti.

01 Oca 2022 - 14:04 - Spor

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Efeler, ateşle oynuyor !
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