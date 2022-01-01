Alparslan Endüstri Erkekler 1.Ligi temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, adeta ateşle oynuyor. Sezonun ilk yarısını 13 puanla 7.sırada tamamlayan ekip, Play-Off hattından 6 puan geride kaldı. Bununla yetinmeyen takım, düşme hattı ile arasını da 4 puana kadar indirdi. Sezonun ikinci yarısına takviye yapmazsa tehlike yaşayacak ekip, pandemili sezonlarda efeler ligi kapısına kadar yükselmiş, ama gerisini getirememişti.
01 Oca 2022 - 14:04- Spor Güncelleme: 01 Oca 2022 - 14:05
Efeler, ateşle oynuyor !
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.