Rakamlar yalan söylemez-Futbol istatistiktir: Dikkat!.. İstanbulspor hep ilk 5’te !..

Spor Toto 1.Lig’de 2021-2022 sezonu ilk yarısı böyle geçti. 11 yıl aradan sonra lige yeniden yükselebilen Kocaelispor, sıradan bir takım haline gelirken, İstanbulspor tüm istatistiklerde hep ilk 5’te yer aldı. Bu 2. Yarı için güçlü bir sinyal verdi

FERDİ OLARAK 5, TAKIM OLARAK 4 KATEGORİDE İLK 5’TE YER ALIYORLAR…

Boğalar, sezonun ilk yarısı boyunca tam 14 kategorinin 9’unda ilk 5’e girdi. İstatistik sıralamalarda rakamları zorlayan İstanbulspor’da özellikle İbrahim Yılmaz (Kocaelispor’un 2-1 kazandığı İstanbul maçında da kalemize gol attı) gol krallığında 9 golle Kocaelisporlu Dino, Keçiörengücü’nden Eze ve Ankaragücü’nden Eren Derdiyok ile beraber ikinciliği paylaşıyor. Asist ve şut pasında Valon Ethemi, 19 takım içerisindeki futbolcular arasında ilk sırayı kaptı. Ethemi 2-1 kazanılan maçta Kocaelispor’u da çok zorlanmıştı.

İÇ SAHADA ERZURUM, DIŞ SAHADA ÜMRANİYE LİDERLİĞİ ELİNE GEÇİRDİ…

İlk yarı boyunca 19 haftalık periyotta 18’er maç oynayan takımlar (bir hafta dinlendiler) içerisinde lider Ümraniye deplasmanda kral kesilirken, Büyükşehir Belediyespor iç sahada kimseye imkân tanımadı. Lider Ümraniye 18 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İç sahada ise 8 maçta 6 galibiyet alan lider, 1 beraberlik ve 1 yenilgi tattı. Ümraniye, iç saha kayıplarını deplasmanlarda topladı. Lider, İstanbul dışındaki 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, 20 puan topladı. İstanbul’da ise 19 puana ulaştı. 3. Sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise iç sahadaki 10 maçta 9 galibiyet, sadece tek yenilgi aldı.