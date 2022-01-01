Köroğlu Kabongo’yu istiyoruz

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, uzun süredir gündeminde bulunan, 1. Lig’in etkili kanat forvetlerinden Bolusporlu Kabongo Kasongo’yu renklerine bağlamak istiyor. Kongolu futbolcu bu sezon kırmızı beyazlı formayla 16 lig 1 de kupa maçında sahaya çıktı, 8 gol attı, 1 de asist yaptı

SAKATLIĞI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Güçlü, fuleli ve topla dikine giden bir futbolcu olan Kongolu, Kocaelispor’un mevcut oyun düzenine uyumlu bir görüntü çizmesi nedeni ile teknik ekip tarafından uzun süredir isteniyordu. Ancak futbolcu ile ilgili küçük bir sorun var. Kasongo’nun dizindeki sakatlığı yeşil siyahlıları düşündürüyor.

KOCAELİSPOR MAÇINDA ÇOK ETKİLİYDİ

Sezona çok iyi bir giriş yapan 27 yaşındaki futbolcu 27 Ekim’de 3-1 kazanılan Eyüpspor maçında 2 gol attı ve o tarihten zamana kadar sakatlığının da etkisi ile fileleri havalandıramadı. 2-0 kazanılan Kocaelispor maçında hem oyunu hem de attığı golle e yaptığı asistle dikkat çeken Kongolu, bu sezon ayrıca Keçiören’e 2, Tuzla, Bursa ve Manisa FK’ya da 1 gol atmasını bildi.

YÜKSEK BONSERVİS

Bu sezon sonunda Boluspor ile sözleşmesi sona erecek olan Kasongo için Boluspor Kulübü resmi bir teklif olursa yüksek bir bonservis bedeli isteyeceği de gelen haberler arasında. Öte yandan Bandırmaspor’dan Arb Manaj ve Matej Pucko ile ilgili bir düşünce vardı ancak bu iki futbolcu ile ilgili resmi bir girişim olmadı.