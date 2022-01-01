Duvara tosladık

Kocaelispor sezonun ilk yarısını 24 puanla 11. sırada tamamladı. Harcanan para ile elde edilen ürün kalitesi arasında uçurumun olduğu bir gerçek. Kabul edilmesin gereken bir diğer konu ise transfer politikası. Yeşil siyahlılar sezon öncesinde kadrosuna kattığı isimlerin yarısını göndermek için sıraya koydu. Kısacası resmen duvara toslandı

MEVLÜT ERDİNÇ

Büyük umutlarla Karagümrükspor’dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşma yapıldı. Garanti parası 7 milyon lira olan Mevlüt’ün tüm maçlarda oynaması halinde kazanacağı para 10 milyon liraydı. Çeşitli nedenlerden ötürü futbolcudan hiç yararlanılamadı. Bundaki en büyük pay teknik kadroya aitti. Futbolcu Başakşehir ile oynanan hazırlık maçına dahi götürülmedi. Henüz resmi olarak yollar ayrılmasa da listenin ilk sırasında o var. Mevlüt’ün Cezayirli menajeri 2 milyon lirada diretti, kulüp ise 1.1 milyon verdi. 1 milyon civarı da sezon başında verildi. Kabataslak bir tabirle 8 lig, 1 de Türkiye Kupası maçında toplam 302 dakika kalan, sadece kupa maçında Adanaspor’a gol atabilen Mevlüt’e dakika başına yaklaşık 8 bin lira ödenmiş oldu.

TERRENCE TISDELL

Liberyalı futbolcu geride bıraktığımız sezon küme düşen İsrail’in Hapoel Petah Tikva takımından 130 bin Euro bedelle geldi. Yolların ayrıldığı futbolcu 12 lig, 2 de kupa maçında forma giydi ve 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Zorunluluktan santrfor oynadı. Oyun disiplininden kopuk, başına buyruk bir mahalle futbolcusu gibiydi. Kesinlikle Kocaelispor’un futbolcusu olamazdı. Tissdel’in de boş bir transfer olduğu ortaya çıktı.

MEVLÜT ÇELİK

Mevlüt Çelik’i teknik ekip hiç düşünmedi. Futbolcu ile ilgili kimsenin doğru düzgün bir kanaati oluşmadı. Stoperlerin olmadığı haftalarda ön liberodan Mehmet Taş o bölgede oynatıldı. Hasan Hatipoğlu dönüyor, Musa Nizam iyileşiyor. 1 milyon lira yıllık maliyeti olan futbolcunun kiralanması gündemde. Kısacası yeni transfer Mevlüt’ten de kimse bir anlayamadı.

CABEZAS

Ekvadorlu Bryan Cabezas yaklaşık 400 bin Euro maliyetle Atalanta’dan kiralandı. Kana oyuncusu 4 lig 1 de kupa maçında toplam 503 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı. Çıt kırıldım bir yapısı vardı. Teknik ekibin “Güçlü, dikine gidebilen futbolcu” özelliği görülemedi. Denizlispor maçında sakatlandı, çapraz bağları koptu, sezonu kapadı, yollar ayrıldı.

JOHANNA OMOLO

Son olarak Erzurumspor’da çok iyi bir görüntü veren ve yüksek umutlarla transfer edilen Kenyalı ön libero Johanna Omolo 10 lig, 2 de kupa maçında toplam 570 dakika süre bulabildi. Aslında kötü bir futbolcu değil. Oyun içinde istediklerini yapamayınca kayboluyor. En sert ve ciddi olması gereken bölgede savruk. Mesut Özdemir ile yollar ayrıldıktan 24 saat sonra transfer edilen futbolcunun yıllık maliyeti 250 bin Euro. Gönderilecekler arasındaydı, Kasımpaşa ile oynanan kupa ve ligdeki Eyüp maçları futbolcuyu kurtardı.

MICHAEL PERERIA

Yeşil Burun Adaları asıllı Fransız pasaportlu 34 yaşındaki futbolcu büyük hayal kırıklığı yaşattı. 17 lig, 1 de kupa maçında oynadı. Ligde 2 asisti var, Kasımpaşa kupa maçında da skoru 2-2’ye getiren golü attı. Genel itibari ile Malatya ve Cluj günlerinden eser yoktu. Yıllık maliyeti 250 bin Euro. Emekliliğini bekleyen, banka ATM’sinde maaş kuyruğuna giren bir kimliğe büründü. Aslında Pereira bu değildi ve son kupa maçında eski günlerinden küçük bir detay verdi. Devre arasında Tisdell gitti, Rasheed geldi. Yabancı transfer kotası şu an için dolu. Yabancı bir isimle anlaşılırsa yolların ayrılması gündeme gelecektir.

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

Yeteneğine kelime yapmak suçtur. Ancak İlyas da ilk yarıda hiç kullanılamadı. Mustafa Reşit Akçay’ın istediği bir isimdi ancak Akçay gerek antrenmanlarda gerekse de maçlarda futbolcuya sürekli fırça attı. İkinci yarıda oyuna soktu, maçın sonunda yine çıkardı. Dahası kadro dışı bırakıldı. İlyas bu kadar şeyi hak edecek ne yaptı bilinmiyor ancak elimizdeki cevher iyi işlenemedi ve yıllık maliyeti 2.7 milyon lira olan İlyas’ı sezonun yarısında resmen çürüttük.

DINO

Kocaelispor’un verimli transferleri Güney Afrikalı Dino ve yatırım amaçlı 5 yıllık anlaşma sağlanan Senegalli Diop ve Gineli Cisse oldu. Dino’nun yıllık maliyeti 330 bin Euro. Bandırma maçında sakatlanana kadar Dino üzerinden ciddi puanlar kazanıldı. 9 golü var. Sakatlanmasaydı, Menemen, Altınordu ve Eyüp maçlarında fazladan 8 puan kazanılması işten bile değildi.

DIOP VE CISSE

2000’li Diop 9 lig, 3 de kupa maçında sahaya çıktı, 3 gol attı. Alt ve üst adale grubu geliştiğinde iyi bir paraya satılacaktır. Diop aylık 3 bin Euro maaş alıyor. Futbolcunun yetiştiği Dakar Akademi’ye de 100 bin Euro yetiştirme bedeli verildi. Cisse’nin yıllık toplam maliyeti 130 bin Euro. Sezona sağ bekte başladı, ardından gerçek olan yeri, merkeze kaydı. 14 lig maçında 1 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon kendisinden verim alınan bir diğer isim ise Cisse’ydi.