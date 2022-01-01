Negatif oyun, şanssızlığı tetikledi

Kocaelispor’un teknik ve oyun gücü anlamında rakiplerinin hayli gerisinde olduğu ortada. Bu sezonun ilk yarısının genelindeyse, 12. adam koltuğuna kurulup rahat tek bir maç bile izlemedi. Plansız, oyunu rakibe bırakan, üçüncü bölgede baskı yapmak yerine rakibi 2. bölgeye kadar getiren bir anlayış nedeni sonrası kazanılan maçlarda bile huzursuzluk, gerilim eksik olmadı.

SAKATLIKLAR ETKİLEDİ, B PLANI ÜRETİLEMEDİ…

Ancak yeşil siyahlıların yaşadığı şanssızlıklar da oyuna etki etti. Sezon öncesi Hasan Hatipoğlu, en kritik zamanda Dino ve son bölümlerde de Musa Nizam’ın sakatlıkları takımı zor durumda bıraktı. B planı üretilemedi, negatif oyun planı da etkisini gösterdi ve takım son 7 maçta sadece 4 puan toplayabildi.

ÜMRANİYE MAÇINDA DA ZORLANACAĞIZ

1.lig’in 2021-2022 sezonunun ilk yarısının bütününe baktığımızda, 18 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi elde edildi, 24 puan toplandı. 11. sıradaki yeşil siyahlıların Play-Off ile arasında 3, düşme hattı ile de 5 puanlık bir fark var. 8 Ocak Cumartesi günü, Ümraniyespor ile oynanacak olan ikinci yarının ilk maçında, yeni transfer edilen futbolcular, statü gereği sahadaki yerini alamayacak, gönderilen isimler de bir bakıma Ümraniye maçı özelinde önemli kayıp olacak.

GÖZLER MEHMET YAŞAR’DA

İkinci yarıda özellikle transferlerde çok daha temkinli ve nokta atışı yaparak hareket edilmesi gerekiyor. En kritik görev, transferdeki tek yetkili Teknik Asbaşkan Mehmet Yaşar’da. Sezon öncesindeki transfer kaosunun, karışıklığının önüne geçilmesi için yapılan bu hamleye destek oldukça fazla. Devre arasında istenilen kadronun kurulacağı, sakatların da takıma dönmesi ile Kocaelispor’un gerçek kimliğini sahaya yansıtacağı umuluyor.