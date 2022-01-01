2021’de iyi şeyler de oldu

Kocaelispor’un bu sezonun ilk yarısında doğru dokunuşlar da oldu. Bunların başında Dino transferi geldi. Öte yandan Cisse, ve Diop da verim alınan isimlerdi. Kocaelispor’un verimli transferleri Güney Afrikalı Dino, yatırım amaçlı 5 yıllık anlaşma sağlanan Senegalli Diop ve Gineli Abdoulaye Cisse oldu. Dino’nun yıllık maliyeti 330 bin Euro. Bandırma maçında sakatlanana kadar Dino üzerinden ciddi puanlar kazanıldı. 9 golü var. Sakatlanmasaydı, Menemen, Altınordu ve Eyüp maçlarında fazladan 8 puan kazanılması işten bile değildi.

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2000’li Diop 9 lig, 3 de kupa maçında sahaya çıktı, 3 gol attı. Alt ve üst adale grubu geliştiğinde iyi bir paraya satılacaktır. Diop aylık 3 bin Euro maaş alıyor. Futbolcunun yetiştiği Dakar Akademi’ye de 100 bin Euro yetiştirme bedeli verildi. Cisse’nin yıllık toplam maliyeti 130 bin Euro. Sezona sağ bekte başladı, ardından gerçek olan yeri, merkeze kaydı. 14 lig maçında 1 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon kendisinden verim alınan bir diğer isim ise Cisse’ydi.