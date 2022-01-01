01 Oca 2022 - 14:17- Gündem G: 01 Oca 2022 - 14:18

KİHMED'den ahde vefa gecesi

KİHMED tarafından şüheda ve mezunları için "Ahde vefa gecesi" programı düzenlendi
KİHMED'den ahde vefa gecesi mask

Her yıl aralık ayının son perşembe gecesi Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) tarafından düzenlenen program bu sene Yeni Cuma Camii'nde yatsı namazına müteakiben yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda şehit ve vefat etmiş olan imam hatip lisesi mezunları için Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar okundu. Programa İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, KİHMED Başkanı Ali Küçükkeskin, KİHMED üyeleri, imam hatip lisesi öğrencileri ile mezunları ve camii cemaati de katılım gösterdi.

DUALAR OKUNDU

Programda Yeni Cuma Camii İmam Hatibi Ahmet Doğan, Yeni Cuma Camii Müezzini Hüseyin Öztürk, İzmit Yeşil Camii Müezzini Ali Eybek ve imam hatip lisesi öğrencisi ve mezunları tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak ilahiler okundu. KİHMED Başkanı Ali Küçükkeskin'in selamlama konuşmasının ardından İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı tarafından edilen duayla program sona erdi.

01 Oca 2022 - 14:17 - Gündem

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