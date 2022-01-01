KİHMED'den ahde vefa gecesi

Her yıl aralık ayının son perşembe gecesi Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) tarafından düzenlenen program bu sene Yeni Cuma Camii'nde yatsı namazına müteakiben yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda şehit ve vefat etmiş olan imam hatip lisesi mezunları için Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar okundu. Programa İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, KİHMED Başkanı Ali Küçükkeskin, KİHMED üyeleri, imam hatip lisesi öğrencileri ile mezunları ve camii cemaati de katılım gösterdi.
DUALAR OKUNDU
Programda Yeni Cuma Camii İmam Hatibi Ahmet Doğan, Yeni Cuma Camii Müezzini Hüseyin Öztürk, İzmit Yeşil Camii Müezzini Ali Eybek ve imam hatip lisesi öğrencisi ve mezunları tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak ilahiler okundu. KİHMED Başkanı Ali Küçükkeskin'in selamlama konuşmasının ardından İzmit İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı tarafından edilen duayla program sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.