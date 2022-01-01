01 Oca 2022 - 14:18- Ekonomi G: 01 Oca 2022 - 14:19

Kartepe’ye de Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin satışının yapılacağı Kartepe Şubesi, Dumlupınar Mahallesi’nde törenle hizmete açıldı
Kartepe’ye de Tarım Kredi Kooperatifi Marketi açıldı mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 81 ilin tamamında 700'ü aşkın şubesi ile hizmet veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Kartepe Orkide Mağazası; Dumlupınar Mahallesi’nde Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye BaşkanıMustafa Kocaman, MARKA Genel Sekreteri Doç.Dr.Mustafa Çöpoğlu ve siyasi parti temsilcileri olmak üzere geniş katılımla hizmete açıldı.

UCUZ VE KALİTELİ HİZMET

İlk şubesini 2017'de açan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kurulmasından bu yana doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerinde işleyerek veya işleterek kooperatif marketleri aracılığı ile tüketicilere ulaştırmaya devam ediyor. Kartepe Şubesi saat 09.00-21.00 arasında hizmet verecek olan 2 bin farklı çeşidin olduğu markette, 4 personel ile hizmet veriliyor. Açılış sonrasında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bölgemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
# Kartepe, Recep Tayyip Erdoğan

01 Oca 2022 - 14:18 - Ekonomi

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