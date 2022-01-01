01 Oca 2022 - 14:19- Siyaset G: 01 Oca 2022 - 14:20

HKP’den İzmit Merkez Bankası’na başvuru

HKP İl Örgütü, Dolar/TL’de 20 Aralık Pazartesi gecesi yaşanan sert düşüşte Merkez Bankası’nın rezerv satışının araştırılması için İzmit Merkez Bankasına başvuruda bulundu
HKP’den İzmit Merkez Bankası’na başvuru mask

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemini açıklaması önce Merkez Bankası’nın rezervinin 20 Aralık günü 3.6 milyar dolar, 21 Aralık günü 3.4 milyar dolar, toplamda 7 milyar dolar azaldığının araştırılması için harekete geçti.HKP İl Sekreteri Murat Kızıltaş ve Parti yöneticileri İzmit Merkez Bankasına giderek iddiaların araştırılması için başvuruda bulundu.

“7 MİLYAR DOLAR NEREDE”

HKP’liler, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun 4’üncü, 5’inci, 11’inci ve 29’uncu maddelerine dayanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezine gönderilmek üzere T.C. Merkez Bankası İzmit Şubesine verdikleri dilekçede, “20 aralık akşamı ve devamında satılan 7 milyar dolar, nerede ve kimler tarafından satılmıştır? Ayrıca satılan dolarlar nereden gelmiştir?20 Aralık akşamı dolar kuru 18,40 TL iken kimler dolar bozdurma işlemi yapmıştır? Bu bozdurma işlemini yapanlara öncesinde kim veya kimler haber vermiştir?” sorularını yöneltti.

 “7 MİLYAR DOLARLIK VURGUNUN HESABINI SORUYORUZ”

İzmit Merkez Binası önünde yaptığı açıklamada HKP Kocaeli İl Sekreteri Murat Kızıltaş, “20 Aralık 2021 gecesi gerçekleşen 7 Milyar Dolarlık vurgunun hesabını soruyoruz. Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak geçmişte yaşanan 128 milyarın ve 208 ton altının iç edilmesini, halkımızın gündemine getirmiştik ve halkımıza ait olan bu değerlerin nereye harcandığını defalarca sormuştuk. Şimdi de Türkiye’nin en vatansever, en halkseverpartisi olarak 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre; Merkez Bankası’na sorularımızı sorduk ve sonucunun kamuoyuna açıklanmasını talep ettik. Demokratik ve şeffaf bir yönetimin olabilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi önemli bir kurumumuzun 20 Aralık gecesi bozdurulan 7 Milyar doların bilgisini vermesini ve bu bilginin kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunun hesabını sormaya devam edeceğiz” dedi

# Recep Tayyip Erdoğan

01 Oca 2022 - 14:19 - Siyaset

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