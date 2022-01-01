01 Oca 2022 - 14:19- Siyaset G: 01 Oca 2022 - 14:21

Sarıtoprak: Darıca Kapalı Pazarı 4 yıldır tamamlanmadı

CHP Darıca İlçe Başkanlığı Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak, “Bu kadar beceriksiz bir belediye, haftada bir gelen protokol üyelerine 4 yıldır tamamlanamayan Darıca Kapalı Pazarı’nı gezdiriyor, çünkü ellerinde başka bir şey yok” dedi
Sarıtoprak: Darıca Kapalı Pazarı 4 yıldır tamamlanmadı mask
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CHP Darıca İlçe Başkanlığı Grup Sözcüsü Özkan Sarıtoprak, 4 yıldır yapımı tamamlanamayan ve açılış tarihi sürekli ertelenen Darıca Merkez Kapalı Pazar Projesi hakkında sert açıklamalarda bulundu. Sarıtoprak, Darıca Belediye Başkanlığı’nın son dönemde sosyal medya hesabından Darıca Kapalı Pazar Projesi’nin sürekli reklamını yapmasını, Darıca halkının vergilerinin uygunsuz harcandığını dile getirdi. Uzun reklam aralarının sona ermesi konusunda çağrıda bulunan Sarıtoprak, Darıca’nın 2022 yılında daha adil hizmet alması yönünde açıklamalarda bulundu.

“ELLERİNDE BAŞKA BİR ŞEY YOK”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sarıtoprak, “Darıca Belediye Başkanı haftalardır sosyal medya hesaplarından, bir türlü bitmeyen kapalı pazar projesinin reklamını yapıyor. 2018 yılında ihalesi yapılan, bir defa müteahhidinin zorla sözleşmesinin feshedildiği, 2 defa projesinin değiştirildiği kapalı pazarın reklama ihtiyacı yok. 2018 yılında yapımına başlanan kapalı pazarın, 2022 yılı oldu ama hala açılışı yapılamadı. 4 yıldır sürekli açılış tarihlerinin ileri atılması, Darıca halkının belediyeye olan güvenini sarsıyor. Bu kadar beceriksiz bir belediye, haftada bir gelen protokol üyelerine burayı gezdiriyor, çünkü ellerinde başka bir şey yok” dedi.
# Darıca, chp

01 Oca 2022 - 14:19 - Siyaset

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