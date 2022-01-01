Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatı bugün kongresini Bahçecik Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kongreye ünlü sanatçı Davut Güloğlu’ da katılacak. Bilindiği üzere Güloğlu YRP MKYK üyeliğini devam ettiriyor. Öte yandan kongreye kamuoyunun büyük ilgisini bekleyen YRP İlçe Başkanı Tevfik Civelek çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Kongreye yönelik açıklamalarda bulunan Civelek, Başiskele’ de YRP’yi birinci parti yapacaklarını ifade etti
01 Oca 2022 - 14:20- Siyaset Güncelleme: 01 Oca 2022 - 14:21
Davut Güloğlu Başiskele'ye geliyor
Bugün kongreye giden YRP Başiskele İlçe Teşkilatı’na destek olmak için ünlü sanatçı ve YRP MKYK Üyesi Davut Güloğlu katılım gösterecek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.