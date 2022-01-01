01 Oca 2022 - 14:20- Siyaset G: 01 Oca 2022 - 14:21

Davut Güloğlu Başiskele'ye geliyor

Bugün kongreye giden YRP Başiskele İlçe Teşkilatı’na destek olmak için ünlü sanatçı ve YRP MKYK Üyesi Davut Güloğlu katılım gösterecek
Davut Güloğlu Başiskele'ye geliyor mask

Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatı bugün kongresini Bahçecik Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kongreye ünlü sanatçı Davut Güloğlu’ da katılacak. Bilindiği üzere Güloğlu YRP MKYK üyeliğini devam ettiriyor. Öte yandan kongreye kamuoyunun büyük ilgisini bekleyen YRP İlçe Başkanı Tevfik Civelek çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Kongreye yönelik açıklamalarda bulunan Civelek,  Başiskele’ de YRP’yi birinci parti yapacaklarını ifade etti
# Başiskele

01 Oca 2022 - 14:20 - Siyaset

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