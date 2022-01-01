Stok bitene kadar zam yapmadan peynir satıyor

Ekonomide dövizin artması sonucu yaşanan hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki yükselişle beraber süt fiyatlarının da tavan yapması özellikle peynir fiyatlarını da etkiledi. Fiyatlardaki artış etiketlere hemen yansırken yaklaşık 35 senedir ticaret yapan Çakmak Peynircilik’in sahibi Hakan Çakmak, ellerinde stok ürünler bitene kadar zam yapmadan eski fiyatlardan ürün satmaya devam ediyor. Ürünlerine zam yapmaması tüketiciler tarafından taktirle karşılanırken Hakan Çakmak, müşteri potansiyelinin bu sebeple yüzde 40 arttığını söyledi.

“ÇIKARCI DEĞİL, DÜRÜST TİCARET”

Yaklaşık 35 senedir ticaretle uğraşan Hakan Çakmak, “Ticaret 4 basamaklı bir olaydır, birinci ayağı insandır, ikinci ayağı dürüstlüktür, ahlaktır. Üçüncü ayağı ise şükürdür. Verilen nimetlere şükretmektir. Dördüncüsü ise Allah korkusudur. Burada önemli olan devletimizin zor zamandan geçmiş olduğu bir ortamda elindeki malı çıkarcılık yapmayarak, zamanında alınmış bir ürünü insanlarla paylaşarak yapmak. Biz bu güveni sağlayabiliyorsak, biz çıkarcı değiliz düsturunu insanlara anlatabiliyorsak bu önemli. Ticareti para kazanmak için değil insan kazanmak için yapıyormuş diyebilen 35 yıllık babadan kalma müşterilimizle devam ediyoruz. 35 sene çok uzun bir zaman, ben 50 yaşındayım. Çok zor zamanlar yaşadığım zamanlar olmuştur ancak insan faktörünü hiçbir zaman göz ardı etmedik” dedi.

“HİÇ KİMSENİN STOĞU YOK MUYDU?”

Çakmak, “Toplumumuzun da kendileri göre haklı sebepleri var. Süt olmuş 11,12 TL ama hiç mi peynircilerin, marketlerin elinde süt ürünü, peyniri yok muydu? Vardı. ‘Elimde 2-3 ay müşterilerimi idare edebilecek peynir stoğum var’ diyemez miydi? Peynir, bekletilerek güzelleşir. Zamanında aldığın peynirler bir anda piyasa artınca değer kazandı. Değer kazandı ama sen zaten alırken zamanında uygun fiyata almışsın. Bunu müşterilere zamanında da satıyordun şimdi de satıyorsun. “Yok ben bundan çıkarcılık yapayım, daha fazla para kazanayım” derdin olursa insanlar da ahmak değil aptal da değil” dedi.

“MARMARA BÖLGESİ KLASİK PEYNİR SEVİYOR”

7 yaşından beri pazarlarda olduğunu belirten Hakan Çakmak, “Ortalama 30 senemi ticaretle geçirmiş biriyim. Benim kardeşim ve ben üniversite mezunuyuz. Ben maliye muhasebeyi bitirdim kardeşim işletmeyi bitirdi. Bu bize çok şey kazandırdı. Türkiye’de en az 400 kalem peynir çeşidi var. Her yörenin kendi damak tadı vardır. Marmara bölgesi klasik peyniri çok sever ama doğunun insanı da yöresel peynirleri çok sever. Sütten yapılan her peynir tuzuna, kıvamına göre ortalama müşterisi aynıdır. Peynircilerin yüzde 80’i mandıra ile çalışır. Bir de alamayanlar var. Onlar aylık alırlar. Mandıra haricinde nokta satış merkezleri vardır, toptancılarla çalışırlar. Biz toptan alıp beklettiğimiz için daha uyguna satıyoruz” dedi.

“ESKİ FİYATTAN SATMAYA DEVAM”

Çakmak, “İzmit merkezde çıktığımız pazarlarda genelde klasik peynir, teneke peyniri ağırlıklı çalışırız. Derince, Maşukiye, Yuvacık gibi yerlerde ağırlıklı olarak yöresel peynirler gider ama genelde her tarafın kendine göre ürün yelpazesi vardır, bu değişmez. Fiyat değişimleri oldu. 600’e aldığımız peynir 800-900 lira, 700 liraya aldığımız peynir 1000,1100 lira. Sütün maliyetinin yükselmesi sebep aslında ama şöyle bir şey var her ne kadar yeni ürün zamlı da olsa bu sütün geri gelme olasılığı illa olur diye düşünüyorum. Fiyatların geri çekileceğini düşünüyorum. Çekilmese de ben dayanabildiğim kadar, eski fiyattan aldığım ürünleri eski fiyattan satmaya devam edeceğim” dedi.

“VATANDAŞLIK GÖREVİ OLARAK GÖRÜYORUM”

Son olarak Çakmak, “Ben bunu bir vatandaşlık görevim olarak görüyorum hem de bu memleketin insanlarına yapılması gereken bir fedakarlık olarak görüyorum. Hem de başkanımızın almış olduğu kararların arkasında olduğumuzu düşünerek böyle bir kararın alınmış olduğunu düşünüyorum. Bu karar tek başına değil arkadaşlarımızla aldığımız bir karar bu. Müşteri kapasitesi yüzde 40 arttı. Pazartesi Yenidoğan, salı günü Çenesuyu’nda, çarşamba Yeşilova’da, perşembe günü İzmit’te, cuma günü Yuvacık, cumartesi günü Kırkpınar, pazar günü de Maşukiye’deyiz. Her pazarda oturmuş düzenimiz var. 1995’ten beri kendi adımıza çalışıyoruz” dedi.

PEYNİR FİYATLARI

Peynir fiyatları hakkında konuşan Hakan Çakmak, “Yöresel grup haftalık alındığı için normal süt fiyatı üzerinden alındığı için ortalama 12 kilo sütten imal edilir. Taze kaşarın net bir kilosu ortalama 80-85 liraya satılması gerekirken biz 70 liraya satıyoruz. Haftalık aldığımız için elimizde stoğu olmuyor. Bekletemezsin ama klasik peynirin stoğu olduğu için hiçbir sıkıntı olmuyor. Bizim kar marjımız standarttır. Mandıraların şu anda ortalama belirlemiş olduğu fiyatlar klasik peynir için tenekesi 800, 900 lira civarında. Bu da dip fiyattır. Fedakarlık yapan ve yapmayan mandıralar var. Mesele o kesimi bulabilmek ve ayırabilmek. Herkes her şeyin farkında” şeklinde konuştu.