01 Oca 2022 - 14:33- Gündem G: 01 Oca 2022 - 14:36

İzmit’in çocukları, çocuklar için sahadaydı

İzmit’in Çocukları Dostluk Grubu yılbaşı akşamında sahaya inerek çocukları hediyeye boğdu. İzmitli gençler Alikahya Çocuk Hastanesinde başladıkları geceyi Bekirdere Karakolunda bitirdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
İzmit’in çocukları, çocuklar için sahadaydı mask
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Geçtiğimiz günlerde kurulan İzmit’in Çocukları Dostluk Grubu yeni yıla hızlı giriş yaptı. İzmit’in sevilen gençlerinden Samet Şengöz başkanlığında kurulan Dostluk Grubu ve Akmeşe Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sebahattin Demiray ve grup yöneticileri yeni yıl gecesinde önemli bir etkinliğe imza attı. Başkan Şengöz ve grup yöneticileri çocuklara hediyeler dağıttı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giyim yardımı da bulunan gençler takdir topladı.

ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADILAR

Dernek üyeleri geceye Alikahya Çocuk Hastanesini ziyaret ederek başladı. Üyeler Alikahya Çocuk Hastanesine giderek koronavirüs tedbirleri kapsamında sembolik olarak birkaç hasta çocuğun odasına girerek hediye takdim etti. İzmit’in Çocukları, hastanede yılbaşı günü tedavi gören tüm ihtiyaç sahibi çocukları içinde mont da bulunan hediye kıyafet paketi verdi. Bu programda yardımsever gençlere hastanenin doktorlarından Gökhan Nalbant da eşlik etti. Alikahya Çocuk Hastanesindeki programın ardından grup üyeleri Milli İrade Meydanında toplandı. Buradan Yürüyüş Yoluna giden Başkan Şengöz ve grup yöneticileri, Yürüyüş Yolu üzerindeki tüm çocuklara oyuncaklar hediye ederek yılbaşında çocukları mutlu etti.

“PROGRAMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

İzmitli gençlerin son durağı ise Bekirdere Karakolu oldu. Yılbaşını mesaide geçiren polislerin ziyaretine giden İzmit’in Gençleri Dostluk Grubu üyeleri, memurlara tatlı ikram etti. Programla ilgili açıklama yapan Başkan Samet Şengöz, “Biz yılbaşı akşamında çocukları mutlu etmek istedik. Önce Alikahya Çocuk Hastanesindeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize kıyafet yardımı yaptık. Yürüyüş Yolundaki çocuklarımıza oyuncak dağıttık. Bu akşamda çocukların yüzlerindeki gülümseme olmak istedik. Son olarak ise yılbaşında da toplumun huzuru için mesai başında olan polislerimizi ziyaret ederek tatlı ikram ettik. Önümüzdeki günlerde özellikle ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik programlarımız devam edecek” açıklamasında bulundu.

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01 Oca 2022 - 14:33 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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