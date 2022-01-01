Zorunlu trafik sigortasına da zam

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmeliği'ni değiştirdi. Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2021 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, 1 Şubat 2022'den itibaren zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yüzde 20'ye kadar zam yapılabilecek. Azami prim tutarları, 2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık yüzde 1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak arttırılacak. Bu oran daha önce yüzde 1.25'ti.

Trafik sigorta poliçesinin iptali durumunda ise, sigorta şirketine tahakkuk eden primin 40 TL'den az olamayacağı, bu primin 32 lirasının acente komisyonu olarak tahakkuk ettirileceği hüküm altına alındı. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen bir ek madde ile SEDDK’nın araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak yüzde 10’a kadar indirim veya artırım uygulamaları getirebileceği karara bağlandı.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI VAR

2017 yılından itibaren trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı. Sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına uygulayacakları fiyat artışlarını da Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor.