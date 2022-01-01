Kocaeli’de çocukların yüzü Nasreddin hoca ile güldü

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanlık görevini sürdüren Cemal Kaplan, yıllar öncesi başlattığı ve geleneksel hale getirdiği anlamlı ve bir o kadar da güzel etkinlik kapsamında, yeni yılın son günü saat 18:00’den itibaren , yeni yılın ilk saatlerinde kadar oyuncak dağıttı. Kaplan ve gönüllü ekibi, çocuklar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

DESTEKTE BULUNDULAR

KOGACE Başkanı Kaplan, her yılın son günü, Nasrettin Hoca kılığına girerek yeni yılın ilk saatlerine kadar kapı kapı dolaşıp, başta ihtiyaç sahibi çocuklar olmak üzere, talepte bulunan çok sayıda çocuğa oyuncak dağıtıyor. Kaplan’a bu yolculuğunda bazen meslektaşı Halit Yılmaz, bazen de Hakan Süer eşlik ediyor. Önceleri kendi aldıkları oyuncaklar ile bunu yapan Kaplan ile iş arkadaşlarına, son yıllarda birçok kişide oyuncak alarak destekte bulundu. Sosyal medya üzerinde başlatılan kampanya kapsamında 3 gün gibi kısa sürede bin 500 oyuncak toplandı.

HASTANEDEN BAŞLANDI

Kaplan’a, bu yıl oldukça geniş bir kapsama yaydıkları kampanyasına Halit Yılmaz, Hakan Süer’in yanı sıra Oktay Alkan , Yunus Emre İnce,Musa Adıyaman ve

Selçuk Sevim’de yardım etti. İlk önce yeni yılda sağlık sorunları nedeniyle hastanede giren çocuklar ziyaret edildi. Ardından Kocaeli genelinde pek çok evin kapısı çalınarak çocuklara oyuncakları teslim edildi. Hatta sokakta Kaplan ve ekibi ile karşılaşan ailelerde bu tatlı sürpriz ile karşılaştı.

ONLARIN MUTLULUĞU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Hediye dağıtımı esnasında konuşan Kaplan, “ Çocuklarımızı mutlu etmek, onların yüzlerini güldürmek için, bu etkinliğe tam 9 yıl önce başladık. Çocuklarımızın, hediyelerini kültürümüzün önemli bir parçası olan Nasreddin Hocanın elinden alırken yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Onlarla beraber olmak, onlarla o anı yaşamak çok farklı oluyor. Bu yıl bana Hakan Süer ve Halit Yılmaz’ın yanısıra başka gönüllülerde destek verdi. Bin 500 ün üzerinde oyuncak dağıttık. Oyuncak desteği verenelere ve bunları çocuklara ulaştırmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim.” Dedi.