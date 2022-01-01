01 Oca 2022 - 15:48- Gündem G: 01 Oca 2022 - 15:50

Büyükakın, 2022’ye vatandaşlarla ve personellerle girdi

Başkan Büyükakın,  2022 yılına Çayırova, Darıca, Gebze, Dilovası ve İzmit’te gerçekleştirdiği ziyaretlerle girdi, vatandaşların ve Büyükşehir çalışanlarının yeni yılını tebrik etti
Büyükakın, 2022’ye vatandaşlarla ve personellerle girdi mask
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2022 yılına Çayırova, Darıca, Gebze, Dilovası ve İzmit’te gerçekleştirdiği ziyaretlerle girdi. Vatandaşlarla ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarıyla yeni yıla adım atan Başkan Büyükakın, ilk olarak Çayırova’da Bilor Aybirdi (80) ve eşi Cemil Aybirdi'yi (92) ziyaret etti. Aybirdi çiftine hayırlı ve sağlıklı ömürler dileyen Başkan Büyükakın, ‘’Her daim sizlerin yanınızdayız’’ ifadelerini sarf etti. Daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni doğmuş bebeklerin ailelerini tebrik eden Başkan Büyükakın, burada da sağlık çalışanlara mutlu bir sene geçirmelerini diledi.

ENGELLİ AİLESİNDEN İTFAİYE MÜFREZESİNE

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yer aldığı birlikteliklere AK Parti İlçe Başkanları Servet Günay ile Ufuk Acay’ın da yer aldığı ziyaretler Gebze’de ikamet eden görme engelli Mükerrem Aydın ile devam etti. Burada da Aydın’ın ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesi dileğinde bulunan Başkan Büyükakın, daha sonra Gebze Beylikbağı’ndaki İtfaiye Müfrezesini ziyaret ederek sürdü. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya’nın da yer aldığı ziyarette, telsiz aracılığıyla tüm itfaiye personelini yeni yıllarını kutlayarak sağlıklı bir yıl temennisini ifade etti.

TAKSİ DURAĞINDAN ALO 153 VE AMBULANS KOMUTA MERKEZİNE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, daha sonra Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte OSB Taksi durağını ziyaret etti. Burada da büyük bir samimiyetle karşılanan Başkan Büyükakın, 2021 yılında 1 milyon 100 bin çağrıya cevap veren Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Çağrı merkezinde nöbet tutan çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Başkan Büyükakın daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin 22 ambulans 122 personel ile 2021 yılında 1,5 milyon kilometre kat ederek 45.000 hastaya hizmet veren Ambulans komuta merkezimizi ziyaret etti. Buradaki çalışanlarında yeni yılını tebrik eden Başkan Büyükakın, “Zaman ve mekan fark etmeksizin vatandaşımızın yardımına koşan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. Burada ziyaretin ardından Başkan Büyükakın, İzmit Yürüyüş Yolunda vatandaşların yeni yılını kutladı, nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi’nin personellerinin de yeni yılını tebrik etti.

# Dilovası, Darıca, Çayırova, eğitim, sağlık

01 Oca 2022 - 15:48 - Gündem

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