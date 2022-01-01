Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-650 Karayolu İzmit istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan O.D. idaresindeki 41 B 3447 plakalı hafif ticari araç, hemen önünde seyreden İ.Ç. yönetimindeki 41 DE 957 plakalı damperli tıra çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.D. isimli kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulans alınan yaralı tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
01 Oca 2022 - 16:17- Asayiş Güncelleme: 01 Oca 2022 - 16:20
Hafif ticari araç, TIR'a çarptı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde damperli tıra çarpan hafif ticari araçtaki kadın yolcu yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.