01 Oca 2022 - 16:17- Asayiş G: 01 Oca 2022 - 16:20

Hafif ticari araç, TIR'a çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde damperli tıra çarpan hafif ticari araçtaki kadın yolcu yaralandı.
Hafif ticari araç, TIR'a çarptı mask

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-650 Karayolu İzmit istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan O.D. idaresindeki 41 B 3447 plakalı hafif ticari araç, hemen önünde seyreden İ.Ç. yönetimindeki 41 DE 957 plakalı damperli tıra çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.D. isimli kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulans alınan yaralı tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Kadın

01 Oca 2022 - 16:17 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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