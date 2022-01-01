01 Oca 2022 - 16:32- Gündem G: 01 Oca 2022 - 16:33

KOİDER, hem 4’üncü yaşını hem de yeni yılı kutladı

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER), Doubletree By Hilton Kocaeli Oteli’nde görkemli bir organizasyon gerçekleştiren KOİDER, hem yeni yılı hem de 4’üncü yıldönümünü kutladı
KOİDER, hem 4’üncü yaşını hem de yeni yılı kutladı mask
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Yaptığı projelerle hem şehrimizde hem de ülkemizin farklı illerinde adından sıkça söz ettiren Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER), bu kez oldukça keyifli bir organizasyona imza attı. Üyelerinin ve yakınlarının davetli olduğu görkemli bir organizasyon gerçekleştiren KOİDER, hem yeni yılı hem de 4’üncü yıldönümünü kutladı. Doubletree By Hilton Kocaeli Oteli Balo salonunda gerçekleştirilen kutlamada, 200’ün üzerinde davetli yer aldı. Black Tie Dress Kodu’yla düzenlenen gecedeki şıklık yarışı gözlerden kaçmadı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Pelin Horozal’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, KOİDER’in tüm projelerinin yer aldığı bir video izletildi ve katılımcılardan büyük alkış aldı. Video gösteriminin ardından KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz sahnede bir konuşma gerçekleştirdi. Şehirde üreten girişimci kadınların birlik ve beraberliğini sağladıklarını belirten KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz

Mevzu Kadınsa, Bağ Projesi, KOİDER Bazaar gibi projelerine değinerek ülkemizin çeşitli illerinde bulunan 8 iş kadınları derneği ile bir araya gelip Türkiye’de bir ilk olan Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nu kurduklarının da altını çizdi.

HEDİYELER, MÜZİK VE YAŞ GÜNÜ PASTASI

Bu geceden elde edilecek gelir ile sosyal sorumluluk projeleri komisyonuna fon aktarılacağına vurgu yapan Başkan Nilgün Yılmaz, konuşmasının sonunda tüm yönetim kurulu üyelerini sahneye davet ederek her birine ayrı ayrı söz hakkı tanıdı. Programın ilerleyen saatlerinde Harun Uygur ve Orkestrası ile Aşkım Günan, katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Ayrıca gecede çekiliş yapılarak onlarca kişiye hediye takdim edildi. Tüm KOİDER üyeleri sahneye davet edilerek 4’üncü yaş günü pastası kesildi. KOİDER üyeleri bu anlamlı gece ile bir kez daha birlik ve beraberliklerini gözler önüne serdi.

01 Oca 2022 - 16:32 - Gündem

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