Metal emekçileri, bugün büyük mitingde buluşuyor

Toplu sözleşme sürecinin tıkanması sonrası grev kararı alan Türk Metal Sen yönetimi, bugün saat 13.00’te İzmit Milli İrade Meydanı’nda “Ölümüne Çalıştık, Şimdi Kazanacağız” sloganı ile büyük işçi mitingi düzenleyecek. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın katılacağı, ünlü sanatçı Kıraç’ın sahne alacağı miting öncesi Kocaeli Valiliği, İzmit’te trafiğe kapatılacak cadde ve sokakları paylaştı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türkiye genelinde 130 bin işçiyi ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sendikalara ilk 6 ay için yüzde 12 zam önermişti. Bunun üzerine TİS görüşmeleri tıkanmış ve sendikalar görüşme masasından kalkmış ve uyuşmazlık tutanağı tutulmuştu.Arabulucu sürecinin tamamlanmasından sonra ise 25 Aralık’ta Bursa’da genel kurula katılan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Grev” kararını kamuoyu ile paylaşmıştı.

KIRAÇ SAHNE ALACAK

2 Ocak Pazar günü (bugün) olarak belirlenen ve “Ölümüne Çalıştık, Şimdi Kazanacağız” sloganı ile düzenlenecek olan mitingde, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan metal işçileri İzmit Mili İrade Meydanı’nda buluşacak. Mitinge Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak da katılacak. Saat 13.00’te yapılacak olan mitingde Anadolu Rock Müziği Sanatçısı Kıraç da sahne alacak.