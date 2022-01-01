01 Oca 2022 - 21:10- Gündem G: 01 Oca 2022 - 21:15

Yeni yılın ilk koronavirüs verileri açıklandı

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 1 Ocak'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 36 bin 731 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 163'ten 145'e düştü. İyileşen hasta sayısı 23 bin 325 olurken toplam 369 bin 27 PCR testi yapıldı. Kritik bir uyarıda bulunan Bakan Koca, "Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız." dedi.

Yeni yılın ilk koronavirüs verileri açıklandı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 145 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 23 bin 325 hasta taburcu olurken bugün 369 bin 27 test yapıldı.


BAKAN KOCA'DAN MASKE UYARISI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,17 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,71 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,17 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 131 milyon 930 bin 475'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 621 BİN 727 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 925 bin 363 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 621 bin 727 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 19 milyon 177 bin 484 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 36 BİNİ GEÇMİŞTİ


Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken 36 bin 731 de yeni vaka tespit edilmişti.

# sağlık, Omicron

01 Oca 2022 - 21:10 - Gündem

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