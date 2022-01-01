Oto kiralama firmasında şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otomobil kiralama firmasının ofisine gelen ve bölgedeki esnaflar tarafından tanınan Kerem Kulbay İkiel (39) arka kısımdaki odaya geçerek cebindeki şişede bulunan bir sıvıyı içmeye başladı. Yaklaşık 6 saat sonra iş yerine gelen İkiel'in babası, oğlunun da orada olduğunu öğrenince odaya girdi. Oğlunu hareketsiz gören babanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İkiel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından İkiel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alkol bağımlısı olduğu ve kolonya içtiği iddia edilen Kerem Kulbay İkiel'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak