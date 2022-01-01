01 Oca 2022 - 23:55- Asayiş G: 01 Oca 2022 - 23:56

Oto kiralama firmasında şüpheli ölüm

İzmit Karabaş Mahallesinde bulunan bir otomobil kiralama firmasının ofisinde kolonya içtiği öne sürülen 39 yaşındaki Kerem Kulbay İkiel, ofisin arka bölümündeki bir odada ölü olarak bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Oto kiralama firmasında şüpheli ölüm mask
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otomobil kiralama firmasının ofisine gelen ve bölgedeki esnaflar tarafından tanınan Kerem Kulbay İkiel (39) arka kısımdaki odaya geçerek cebindeki şişede bulunan bir sıvıyı içmeye başladı. Yaklaşık 6 saat sonra iş yerine gelen İkiel'in babası, oğlunun da orada olduğunu öğrenince odaya girdi. Oğlunu hareketsiz gören babanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İkiel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından İkiel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alkol bağımlısı olduğu ve kolonya içtiği iddia edilen Kerem Kulbay İkiel'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak
# sağlık

01 Oca 2022 - 23:55 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.560.870 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Ahırın terasında mahsur kalan tosunu itfaiye kurtardı mask
Ahırın terasında mahsur kalan tosunu itfaiye kurtardı
Hurda yüklü kamyonet devrildi mask
Hurda yüklü kamyonet devrildi
Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu mask
Yolun karşısına geçmeye çalışırken hastanelik oldu
Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de iki can daha aldı!
Fren yerine gaza basınca otomobille bahçeye düştü mask
Fren yerine gaza basınca otomobille bahçeye düştü
Limanda tırdan kaçak göçmen çıktı mask
Limanda tırdan kaçak göçmen çıktı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL