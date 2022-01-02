Kartepe Derbent Fatih Caddesinde kaldırım yapımına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlaması yapılan Kartepe Derbent Mahallesi Fatih Caddesinde kaldırım tretuvar imalatına başlanıldı. İSU ekipleri tarafından Derbent Mahallesi Fatih Caddesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanması sonrasında asfalt serimi yapılan caddede tretuvar kaldırım yapım çalışmalarına da başlandı.

TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHI

1.900 metre uzunluktaki toplu taşıma güzergâhı olan Kartepe Derbent Mahallesi Fatih Caddesinde, asfaltı sağlamlaştırmak için yolun temelini oluşturan 1400 ton pilent mix temel serimi yapıldı. Bu işlemin ardından caddeye 1800 ton asfalt serildi. Fatih Caddesi’nin önceki yol tramer makinesi ile kazındı yerine yeni asfalt serildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlaması yapılan caddede kaldırım imalatlarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Haber Merkezi

Tel: 0 262 318 16 00 Faks: 0 262 318 16 31 Web: www.kocaeli.bel.tr E-mail: [email protected]