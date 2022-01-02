Kartepe Derbent Fatih Caddesinde kaldırım yapımına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlaması yapılan Kartepe Derbent Mahallesi Fatih Caddesinde kaldırım tretuvar imalatına başlanıldı. İSU ekipleri tarafından Derbent Mahallesi Fatih Caddesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanması sonrasında asfalt serimi yapılan caddede tretuvar kaldırım yapım çalışmalarına da başlandı.
TOPLU TAŞIMA GÜZERGÂHI
1.900 metre uzunluktaki toplu taşıma güzergâhı olan Kartepe Derbent Mahallesi Fatih Caddesinde, asfaltı sağlamlaştırmak için yolun temelini oluşturan 1400 ton pilent mix temel serimi yapıldı. Bu işlemin ardından caddeye 1800 ton asfalt serildi. Fatih Caddesi’nin önceki yol tramer makinesi ile kazındı yerine yeni asfalt serildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlaması yapılan caddede kaldırım imalatlarına başlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.