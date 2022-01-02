02 Oca 2022 - 09:52- Spor G: 02 Oca 2022 - 09:53

Büyükşehir’den 92 okula daha basketbol ve voleybol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Potasız Okul Kalmasın Projesi’nde 2021 yılında 92 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapıldı

Büyükşehir’den 92 okula daha basketbol ve voleybol sahası mask

Hayata geçirdiği proje, çalışma ve etkinlikler ile vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlere verdiği destekle gençlerin ve çocukların hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunuyor. 2021 yılı içerisinde Potasız Okul Kalmasın Projesi dahilinde 92 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapıldı.

TOPLAM 184 POTA

Okul yönetimlerinden gelen talepleri geri çevirmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl il genelinde Potasız Okul Projesi dahilinde 92 okulda çalışma gerçekleştirildi. Proje kapsamında okulların bahçesine toplamda basketbol ve voleybol zemin boyaması ile birlikte 184 potanın montajı yapıldı. Ayrıca proje çalışmalarında okul yönetimlerinin talebi üzerine uygun olan yerlere oyun çizgileri çizildi.

92 TAKIM VOLEYBOL TAKIMI HEDİYE

Proje çalışmaları kapsamında okullarda eğitim öğretim gören genç ve çocukların voleybol oynayabilmeleri için 92 adet voleybol takımı (file ve direk demirleri) hediye edildi. Ayrıca 7 okulda saha çevrelerine toplam 3 bin 50 metre tel çit imalatı yapıldı. Projeyle gençlerin ve çocukların mutlu olması sağlandı.

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# eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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02 Oca 2022 - 09:52 - Spor

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