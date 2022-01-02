Bu park Karamürsel’in havasını değiştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. ‘Spor kenti Kocaeli’ sloganından yola çıkarak sporun her türüne destek veren Büyükşehir, bu bağlamda Karamürsel ilçesine sentetik buz pisti inşa etti. Aynı zamanda Kocaeli’nin ilk ve tek sentetik buz pisti olma özelliğini taşıyacak tesis, Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun hemen yanında Karamürselli gençlere hizmet vermek için gün sayıyor.

BUZ PİSTİNDE SONA DOĞRU

Kocaeli’de gençleri spor ve sanatın çeşitli dallarıyla buluşturan Büyükşehir, yakın zamanda Karamürselli gençleri sentetik buz pateni ve skate park (kaykay pisti) sporuyla tanıştıracak. Buradaki çalışmaları yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sentetik buz pistinde dış bord sistemini ve iç puzzle zemin sistemi imalatı çalışmalarını tamamladı. Böylelikle Kocaeli’nin ilk sentetik buz pisti son şeklini alırken, kaykay pistinin yapımının ise son aşaması da tamamlanarak hazır hale getirildi. Bu doğrultuda pistin üst betonu atıldıktan sonra grafiti çalışması yapıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın peyzaj işlemleri ise devam ediyor. Sentetik buz pisti ve skate parkın tamamlanmasıyla Karamürsel’de gençler, iklim şartları gözetmeksizin paten sporunun keyfini doyasıya yaşayacak.

OYUN GRUPLARI TAMAM

Bu arada çalışmalar kapsamında tesisin etrafı çocuk oyun grupları ve macera parkuru gibi alanlar ile zenginleştirildi. Çocuk oyun grubunun montajı yapıldı ve zemine de yere düşüldüğünde olası zararı minimuma indirmek için esnek malzeme serildi. Aynı şekilde macera parkurunun grup imalatı da tamamlandı.

ÇOCUKLAR VE VATANDAŞLAR MEMNUN

Çocukların şimdiden oynamaya ve vakit geçirmeye başladığı tesisten bölge halkı da oldukça memnun görünüyor. 25 yıldır o bölgede yaşayan Müfide Dışpınar da memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Çocuklara oyun alanlarının yapılması çok güzel oldu. İnşallah daha da güzel olacak.” Bölgeye yeni bir kimlik kazandıracak tesis yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak.

SENTETİK BUZ PİSTİ NEDİR?

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan sentetik buz pisti, 375 metrekare alan üzerine inşa edildi. Özel bir polimer malzemeden imal edilen ve her türlü iklim koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan sentetik buz pisti, enerji maliyeti olmayan, düz beton ve benzeri yerlere kurulabilen sentetik buz pisti panelleri puzzle sistemi ile kuruldu. Birbirine kenetlenme yöntemiyle montajı yapılan sistem üzerinde herhangi bir soğutma grubuna ihtiyaç duyulmuyor. Böylece sentetik buz pistinde paten yapmak için daha az çaba harcanıyor.