02 Oca 2022 - 09:54- Spor G: 02 Oca 2022 - 09:55

Bu park Karamürsel’in havasını değiştirdi

Her türlü spor branşına destekleriyle öne çıkan Büyükşehir, Karamürsel’de inşa ettiği sentetik buz pistini vatandaşın hizmetine sunmaya hazırlanıyor

Bu park Karamürsel’in havasını değiştirdi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. ‘Spor kenti Kocaeli’ sloganından yola çıkarak sporun her türüne destek veren Büyükşehir, bu bağlamda Karamürsel ilçesine sentetik buz pisti inşa etti. Aynı zamanda Kocaeli’nin ilk ve tek sentetik buz pisti olma özelliğini taşıyacak tesis, Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun hemen yanında Karamürselli gençlere hizmet vermek için gün sayıyor.

BUZ PİSTİNDE SONA DOĞRU

Kocaeli’de gençleri spor ve sanatın çeşitli dallarıyla buluşturan Büyükşehir, yakın zamanda Karamürselli gençleri sentetik buz pateni ve skate park (kaykay pisti) sporuyla tanıştıracak. Buradaki çalışmaları yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sentetik buz pistinde dış bord sistemini ve iç puzzle zemin sistemi imalatı çalışmalarını tamamladı. Böylelikle Kocaeli’nin ilk sentetik buz pisti son şeklini alırken, kaykay pistinin yapımının ise son aşaması da tamamlanarak hazır hale getirildi. Bu doğrultuda pistin üst betonu atıldıktan sonra grafiti çalışması yapıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın peyzaj işlemleri ise devam ediyor. Sentetik buz pisti ve skate parkın tamamlanmasıyla Karamürsel’de gençler, iklim şartları gözetmeksizin paten sporunun keyfini doyasıya yaşayacak.

OYUN GRUPLARI TAMAM

Bu arada çalışmalar kapsamında tesisin etrafı çocuk oyun grupları ve macera parkuru gibi alanlar ile zenginleştirildi. Çocuk oyun grubunun montajı yapıldı ve zemine de yere düşüldüğünde olası zararı minimuma indirmek için esnek malzeme serildi. Aynı şekilde macera parkurunun grup imalatı da tamamlandı.

ÇOCUKLAR VE VATANDAŞLAR MEMNUN

Çocukların şimdiden oynamaya ve vakit geçirmeye başladığı tesisten bölge halkı da oldukça memnun görünüyor. 25 yıldır o bölgede yaşayan Müfide Dışpınar da memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Çocuklara oyun alanlarının yapılması çok güzel oldu. İnşallah daha da güzel olacak.” Bölgeye yeni bir kimlik kazandıracak tesis yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak.

SENTETİK BUZ PİSTİ NEDİR?

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan sentetik buz pisti, 375 metrekare alan üzerine inşa edildi. Özel bir polimer malzemeden imal edilen ve her türlü iklim koşullarında kullanılmak üzere tasarlanan sentetik buz pisti, enerji maliyeti olmayan, düz beton ve benzeri yerlere kurulabilen sentetik buz pisti panelleri puzzle sistemi ile kuruldu. Birbirine kenetlenme yöntemiyle montajı yapılan sistem üzerinde herhangi bir soğutma grubuna ihtiyaç duyulmuyor. Böylece sentetik buz pistinde paten yapmak için daha az çaba harcanıyor.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuk

02 Oca 2022 - 09:54 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.538.546 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Büyükşehir’den 92 okula daha basketbol ve voleybol sahası mask
Büyükşehir’den 92 okula daha basketbol ve voleybol sahası
Babayiğit varsa yasağı kaldırsın mask
Babayiğit varsa yasağı kaldırsın
2021’de iyi şeyler de oldu mask
2021’de iyi şeyler de oldu
Negatif oyun, şanssızlığı tetikledi mask
Negatif oyun, şanssızlığı tetikledi
Duvara tosladık mask
Duvara tosladık
KASKF 36 yaşına girdi mask
KASKF 36 yaşına girdi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL