Olay, gece saat 02.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde karısıyla tartışan B.Ç. isimli şahıs, sinirle bulunduğu alanı terk ederek anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Alkollü olduğu öğrenilen şahsın, ailesi ile bir süre dertleştikten sonra sinirlerine hakim olamayarak kaburgasını bıçakladığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.Ç., ilk müdahalesinin ardından Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
02 Oca 2022 - 09:58- Asayiş Güncelleme: 02 Oca 2022 - 09:59
Karısıyla tartıştı, baba evine gidip kendini bıçakladı
Kocaeli’de karısıyla tartıştıktan sonra ailesinin evine giden şahıs, bir anlık sinirle kendini bıçakladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.