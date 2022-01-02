KOBİS, 2021'de 11 milyon 385 bin 435 dakika kiralandı

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan KOBİS, 2014 yılında hizmete başladı. 7 yıldır kullanılan KOBİS, pandemi sürecinde de vatandaşların tercih ettiği ulaşım aracı oldu. KOBİS, 2021 yılında da büyümesini sürdürdü.
74 İSTASYON, 194 BİN ÜYE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hizmet veren KOBİS, 74 istasyon 864 akıllı park ünitesi, 535 akıllı bisiklet ile hizmet veriyor. KOBİS ailesine 2021 yılında 35 bin 575 kişi daha eklendi. Bu rakamlar ile birlikte KOBİS üye sayısı 194 bine ulaştı.
190 BİN 286
2021 yılı verilerine göre KOBİS istasyonlarından 190 bin 268 bisiklet kiralaması yapıldı. Bu kiralamalar ile vatandaşlar 11 milyon 385 bin 435 dakika bisiklet kullanımı gerçekleştirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.