KOBİS, 2021'de 11 milyon 385 bin 435 dakika kiralandı

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan KOBİS, 2014 yılında hizmete başladı. 7 yıldır kullanılan KOBİS, pandemi sürecinde de vatandaşların tercih ettiği ulaşım aracı oldu. KOBİS, 2021 yılında da büyümesini sürdürdü.

74 İSTASYON, 194 BİN ÜYE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hizmet veren KOBİS, 74 istasyon 864 akıllı park ünitesi, 535 akıllı bisiklet ile hizmet veriyor. KOBİS ailesine 2021 yılında 35 bin 575 kişi daha eklendi. Bu rakamlar ile birlikte KOBİS üye sayısı 194 bine ulaştı.

190 BİN 286

2021 yılı verilerine göre KOBİS istasyonlarından 190 bin 268 bisiklet kiralaması yapıldı. Bu kiralamalar ile vatandaşlar 11 milyon 385 bin 435 dakika bisiklet kullanımı gerçekleştirdi.