İzmit Belediyesi, sosyal yardımlarla 2021 yılında da binlerce kişiye dokundu

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2018 yılında 18 olan hizmet kalemi sayısını 34 hizmet kalemine çıkararak dezavantajlı gruplara ulaşmaya devam ediyor. Müdürlük bünyesinde 2021 yılında toplumun her kesiminin eşit fırsatlardan yararlanması adına birçok çalışma ve projeyi hayata geçirdi. İzmit’in refahı için kaynaklarını tükenmekten çekinmeyen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü görevi görmeye de devam etti.



KARDEŞ ELLER İLE VATANDAŞLARA EL UZATILDI

2020 yılında pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik koşullarla mücadele için dayanışma duygusunu güçlendirmek, bağışçı ve ihtiyaç sahibi arasında bir köprü görevi görmek adına İzmit Kardeş Eller projesi hayata geçirildi. www.kardeseller.com adresinden ‘Destek Almak İstiyorum’ ve ‘Destek Vermek İstiyorum’ adındaki iki ayrı buton İzmit’te dayanışmayı güçlendirdi. Belediyenin öz kaynakları ve bağışlarla ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, yakacak, eşya, eğitim, bebek malzemesi, askıda fatura, askıda kira, sağlık desteği verildi. 2021 yılı içerisinde Kardeş Eller üzerinden 5788 başvuru alınarak 4502 sosyal inceleme gerçekleştirildi.



GIDA BANKASI İLE VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Kentte dayanışma duygusunu geliştirmek, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olabilmek ve temek gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gıda Bankası’nı hayata geçiren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit’te birçok vatandaşa elini uzattı. Temel İhtiyaç Derneği, El Ele Yaşam Derneği, Fazla Gıda Derneği, Migros AVM ve Metro AVM ile işbirliği ve protokol gerçekleştirilerek 2.500.000 TL’nin üzerinde unlu mamuller, et, süt, bakliyat ve temizlik malzemesi gibi birçok farklı alanda bağış alındı. İzmit Belediyesi tarımsal üretim bahçelerinde üretilen ürünlerle birlikte 2021 yılı içerisinde toplam 2284 kişiye düzenli gıda desteği sağlandı.



DOST ELLER GİYİM MAĞAZASI

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel giyim ürünlerini Dost Eller mağazası aracılığıyla hem belediye öz kaynaklarıyla hem de bağışçı kurum ve vatandaşlardan gelen bağışlarla karşıladı. 2020 yılında faaliyete geçen ve birçok vatandaşa ulaşan Dost Eller Giyim Mağazası’ndan 2021 yılında toplam 1366 kişi faydalandı. Ekonomik nedenlerden dolayı düğünlerini ertelemek zorunda kalan çiftler için gelinlik, nişanlık ve kına elbisesi kiralaması gerçekleştirildi.



NAKDİ YARDIM

2021 yılı içerisinde Covid-19 küresel salgının getirdiği olumsuz sosyal-ekonomik koşullar nedeniyle ekonomik desteğe ihtiyaç duyan 4331 aileye toplamda 1.885.700 TL nakdi yardım yapıldı. Maddi durumu elverişsiz ailelerin çocuklarının temel eğitim haklarının temini konusunda destek olmak amacıyla 237.000 TL tutarında 2768 haneye eğitim yardımı yapıldı. Belediyeye çatı onarım talebinde bulunan ailelerin sosyo-ekonomik durumları incelenerek 48 haneye 381.000 TL tutarında çatı yardımı yapıldı.



SOSYAL YARDIMLAR

Salgın ve ekonomik koşullar nedeniyle maddi manevi zor güçler geçiren vatandaşların bu süreci en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 2021 yılı içerisinde binlerce gıda kolisi vatandaşlara ulaştırıldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla; yardımlaşma, paylaşma, birlik, beraberlik ve dayanışmayı yaşatmak amacıyla sabah saat 06.45 – 10.00 arasında toplamda 95 bin vatandaşa sıcak çorba ikram edildi. Ramazan ayında 349 haneye 10.312 adet sıcak yemek hizmeti sağlandı. Yıl içinde 1597 merhumun yakınlarına lokum ve kolonya eşliğinde taziye ziyareti yapılırken 1080 haneye 27.000 cenaze yemeği ikram edildi. Dayanışma duygusunu geliştirmek amacıyla Kardeş Eller ve Gıda Bankası üzerinden toplanan bağışlarla 2021 yılı Kurban Bayramı’nda 500 kilogram etin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımı yapıldı.



EŞYA VE MEDİKAL MALZEME DESTEĞİ VERİLDİ

İhtiyaç sahibi vatandaşların talepleri doğrultusunda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün öz kaynakları ve gelen bağışlar doğrultusunda eşya desteği verildi. 2021 yılında 395 haneye buzdolabı, soba, çamaşır makinesi, mobilya desteği sağlandı. Engelli ve yaşlı vatandaşların, sosyal hayata katılımını sağlamak ve yaşadıkları toplumsal dezavantajları önlemek amacıyla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlıyor. Bu doğrultuda 2021 yılı içerisinde 41 kişiye hasta yatağı, oksijen tüpü, işitme cihazı, tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme yardımı yapıldı



GÜLÜMSE BEBEK – ANNE TAKSİ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren ‘Anne Taksi’ ekonomik durumu uygun olmayan ailelerde doğum yapan annelerin bebekleriyle birlikte evine rahatça ve güvenle ulaşmasını sağlarken ‘Gülümse Bebek’ projesi ile bebekleri gülümsetti. 2021 yılı içerisinde İzmit’te Gülümse Bebek-Anne Taksi hizmetinden 396 anne faydalandı.



AŞI ULAŞIM DESTEĞİ VERİLDİ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Koronavirüs aşısının ülkemize gelmesiyle birlikte vatandaşlara destek olmak amacıyla hastanelere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı. Hastalığı veya engeli bulunan vatandaşlar randevu günü ücretsiz olarak hastaneye ulaştırıldı. 2021 yılında toplamda 20 mahalle ve 9 ayrı köyden 100’e yakın vatandaş ücretsiz olarak aşı randevuları için hastaneye ulaştırıldı.



ALZHEİMER YAŞAM EVİ UMUT KAPILARINI AÇTI

Alzheimer hastalarının hayatla olan bağını kuvvetlendirmek ve yakınlarına destek olmak amacıyla 2021 yılı içerisinde Alzheimer Yaşam Evi hayata geçirildi. Malta Mahallesi’nde hizmete giren Alzheimer Yaşam Evi, Alzheimer hastalarının yaşam standartlarını yükseltmeye ve hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamaya devam ediyor. Toplamda 35 Alzheimer hastasına hizmet veren merkez, hasta yakınlarına da tedavi sürecinde gereken psikososyal desteği sağlıyor.

EVDE BAKIM HİZMETİ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Evde Bakım Hizmeti ile kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan yüzlerce kişiye elini uzattı. Kendi öz bakımını karşılayamayan yatağa bağımlı, engelli ve yaşlı vatandaşların tıraş, banyo, tırnak kesimi, saç kesimi, banyo ve kişisel temizlik ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, 2021 yılı içerisinde 289 vatandaşa düzenli periyotlarla evde bakım hizmeti sağladı.



ÖNEMLİ GÜNLERDE FARKINDALIK YARATILDI

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılı içerisinde 1-7 Mart Yeşilay Haftası, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası, 1 Haziran Dünya Süt Günü, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde etkinlikler düzenleyerek farkındalık yarattı.



YADEV İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamda aktif rol almalarını desteklemek amacıyla Kadıköy Mahallesi’nde hayata geçirilen Yaşam Destek Evi’nde (YADEV) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde başvuru ve kayıtlar alınmaya başlandı. Özel bireylerin yaşam kalitelerini ve özgüvenlerini arttırmayı, sosyalleşmelerini ve günlük yaşam becerilerini kazanmalarına olana sağlamayı amaçlayan YADEV, aynı zamanda engelli yakınlarının sorumluluklarını da hafifletecek.



DOWN KAFE

Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini bir süre durduran ve önlemler doğrultusunda yeniden hizmete açılan Down Kafe, özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesine ve özgüven kazanmasına yardımcı oluyor. 2021 yılı içerisinde faaliyete tekrar başlamasıyla birlikte her ay farklı etkinlik programlarının planlandığı Down Kafe’de özel gereksinimli bireyler mesleki rehabilitasyonla sosyal becerileri, iletişim becerileri ve özgüvenleri desteklenirken gündelik hayata uyum sağlamaları amaçlanıyor.



ENGELSİZ TAKSİ ENGELLİ VATANDAŞLARIN ELİ AYAĞI OLUYOR

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Engelsiz Taksi, engeli olan vatandaşların eli ayağı olmaya devam ediyor. Dezavantajlı vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek, karşılaştıkları güçlükleri azaltmak adına faaliyet gösteren ve 2021 yılı Ekim ayında faaliyete başlayan Engelsiz Taksi hizmeti 57 kez verildi.