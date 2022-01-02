Genç izciler müzeleri gezdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan izcilik faaliyetine katılan izci adayları Büyükşehir Belediyesi’nin Oyuncak Müzesi ve Deniz Biyolojisi Müzesi’ni ziyaret etti. İzci adayları Şubat ayında yemin ederek izci olacak. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 11-15 yaş grubuna yönelik 27 Kasım’da başlatılan izcilik faaliyetleri, eğitim ve gezilerle devam etti.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.