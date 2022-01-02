02 Oca 2022 - 13:24- Spor G: 02 Oca 2022 - 13:25

Genç izciler müzeleri gezdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan izcilik faaliyetine katılan izci adayları Büyükşehir Belediyesi’nin Oyuncak Müzesi ve Deniz Biyolo...
Genç izciler müzeleri gezdi mask

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan izcilik faaliyetine katılan izci adayları Büyükşehir Belediyesi’nin Oyuncak Müzesi ve Deniz Biyolojisi Müzesi’ni ziyaret etti. İzci adayları Şubat ayında yemin ederek izci olacak. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 11-15 yaş grubuna yönelik 27 Kasım’da başlatılan izcilik faaliyetleri, eğitim ve gezilerle devam etti.
# eğitim

02 Oca 2022 - 13:24 - Spor

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