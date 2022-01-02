Bilardoda aday hakem kursu açılacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Bilardo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan, 24-26 Ocak 2022 tarihleri arasında ilimizde Bilardo Aday Hakem Kursu açılacaktır.” denildi. Hakem adaylarında aranılacak şartlar ve istenilecek belgelerin ise Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.