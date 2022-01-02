Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Bilardo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan, 24-26 Ocak 2022 tarihleri arasında ilimizde Bilardo Aday Hakem Kursu açılacaktır.” denildi. Hakem adaylarında aranılacak şartlar ve istenilecek belgelerin ise Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.
02 Oca 2022 - 13:24- Spor Güncelleme: 02 Oca 2022 - 13:26
Bilardoda aday hakem kursu açılacak
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Bilardo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan, 24-2...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.