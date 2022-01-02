02 Oca 2022 - 13:24- Spor G: 02 Oca 2022 - 13:26

Bilardoda aday hakem kursu açılacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Bilardo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan, 24-2...
Bilardoda aday hakem kursu açılacak mask

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Bilardo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan, 24-26 Ocak 2022 tarihleri arasında ilimizde Bilardo Aday Hakem Kursu açılacaktır.” denildi. Hakem adaylarında aranılacak şartlar ve istenilecek belgelerin ise Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.

02 Oca 2022 - 13:24 - Spor

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