İnsanları İş hayatına hazırlıyoruz

Yerel HEDEF TV, ekran klasiklerinden olan Mert Gürenç ile Genç Söylem programında yılın son konuğu Fenerbahçeli Üniversiteli İş Adamları Derneği (FUNİAD) Başkanı Furkan Akbaş oldu. Başkan Akbaş dernek ile ilgili yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlarken, gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili detaylı bilgi verdi. 1995 yılında Çayırova’da 6 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Akbaş, İlkokulu Çayırova’da ortaokulu Gebze’de ve lise eğitimini Şekerpınar’da tamamladı. Üniversite hayatında İstanbul’da Muhasebe ve Finans Yönetiminin ardından Karabük Üniversitesi İşletme Yönetimini bitiren Akbaş, Fenerbahçeli İş Adamları Derneği 4-5 senelik bir geçmişi var 2.5 senedir de (FUNİAD) gençlik oluşumu olarak varlık gösteriyor, bense 1,5 senedir yönetim kurulunda yer alıyor, 1 senedir de başkanlık görevini yapıyorum.” Dedi.