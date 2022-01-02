02 Oca 2022 - 13:25- Spor G: 02 Oca 2022 - 13:26

Gülen: “Yerimiz bu değildir”

TFF 3.Lig 2.Grup'ta rekabet halinde olan Redoks Darıca Gençlerbirliği ilk yarının son mücadelesinde başkent temsilcisi Altındağ Spor deplasmanına çık...
Gülen: “Yerimiz bu değildir” mask

TFF 3.Lig 2.Grup'ta rekabet halinde olan Redoks Darıca Gençlerbirliği ilk yarının son mücadelesinde başkent temsilcisi Altındağ Spor deplasmanına çıktı ve 5-1 gibi farklı bir yenilgiyle ayrılsa da 2. Lig için umutlarını sürdürüyor. Başkan Arif Gülen “Son maçtan belki 5-1 mağlup ayrıldık. Ama inancımız sürüyor. Bulunduğumuz yer bizim yerimiz değil. Yükseleceğiz”.” Dedi.
# Darıca

02 Oca 2022 - 13:25 - Spor

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