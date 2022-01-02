Altınordu’nun tek alternatifi Kocaelispor U19 takımı oldu

Dünya çapında çalışmalarıyla dikkat çeken Altınorduspor’un da artık bir alternatifi var: Kocaelispor U19 takımı, zirveyi zorluyor

1 PUAN FARKLA İKİNCİ SIRADA…

Gelişim Ligleri U19 Elit 1.Lig’de mücadele eden Kocaelispor U19 takımı, 11 hafta geride kalırken, Altınordu’nun bir puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Rakibiyle deplasmanda berabere kalırken, 19 puana ulaşan ekipteki gençler, birçok takımın takibine girdi. Gökdeniz Bayrakdar’ın yetiştiği takım parmak ısırtıyor ve Altınordu’nun da en rahatsız olduğu takım haline geliyor. A takım rezil rüsva olurken, yabancılar ağır eleştirilere maruz kalırken, gençler ayakta alkışlanıyor. Kocaelispor’un eski futbolcularından Ali Mumcu yönetimindeki gençler, rakip tanımıyor.

BİR HAFTALIK ARADAN SONRA ÜMRANİYE’YE GİDİYORLAR…

Yeşil Siyahlı gençler, bir haftalık aranın ardından 12.hafta buluşması için 8 Ocak Cumartesi günü Ümraniye’de sahaya çıkacak. 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puan toplayan Kocaelispor, 14 gol attı, 10 gol yedi. Rakip Ümraniye’nin gençleri ise şu ana değin ağabeyleri kadar başarılı olamadı. Kırmızı Beyazlılar 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak, 16 puan topladı. 14 gol atan Ümraniye gençleri, 15 gol yedi.