Periler için ilk 8 çok zor

İzmit Belediyespor Perileri, bu sezon etkili olamıyor. Gerek bütçe konusunda ve gerekse mütevazı kadro kurma konusunda strateji izleyen takım, Play-Off için umutlarını azaltıyor

BOL KESEDEN HARCAMIYORLAR

Bu sezon ayağını yorganına göre uzatan İzmit Belediyespor Basketbol Takımı, ilimizi Avrupa’da da temsil etme başarısı göstererek dikkat çekti. Artık daha tecrübeli hale gelen takımımız, bu sezon kısıtlı bir bütçeyle, nokta transferler yaptı. Doğal olarak milyon dolarların döndüğü ligde, kente yaraşır, küme düşmeyecek bir ekip oluşturdu ve geleceğe yatırıma yönlendi.

4 GALEBİYET, 8 YENİLGİ

Bu sezon 12 maçta 4 galibiyet, 8 yenilgi alan ekip, 16 puan toplayabildi. 9.sırada yer alan UMF Yapı İzmit Belediyespor, 5 Ocak Çarşamba günü Derince Safiport’un sponsor olduğu Fenerbahçe Safiport takımına konuk olacak. Müsabaka İstanbul Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak. Takımın teknik heyeti de başarısız sonuçlar sonrasında sorgulanmaya başlandı. Yönetim ise ekibi sahip çıktı.