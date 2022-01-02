Koronavirüs Kocaeli'de üç can daha aldı!

Kandıra Çarşı Mahallesi Langır Sokak adresinde ikamet eden Bağkur emeklisi bakkal esnafı Faruk Taştekin (82) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Faruk Taştekin’in cenazesi Kandıra Çarşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından eski mezarlıkta toprağa verildi.

37 YAŞINDA

Kartepe Şevkatiye Mahallesi Gökdere Sokak adresinde ikamet eden Hilal Mut (37) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Bekar olan Hilal Mut’un cenazesi Şevkatiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şevkatiye Mezarlığında toprağa verildi.

3 ÇOCUK BABASI

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Koru Sokak adresinde ikamet eden emekli imam Yakup Taşdelen (82) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yakup Taşdelen’in cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.