İşçi grevinde, Kıraç rüzgarı

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde grev sürecinin başlamasının ardından yapılan ilk görüşmede MESS verdiği yüzde 12’lik zam oranını 17’ye yükseltti. Ancak MESS ile masaya oturan Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Öz Çelik-İş sendikaları, verilen teklifi kabul etmedi. Masadan kalkan Türk Metal Sendikası, MESS’e karşı sesini duyurmak için bugün Kocaeli’de ilk mitingini gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından metal işçileri Kocaeli’den patronlara meydan okudu.
KIRAÇ İLE EĞLENDİLER
On binlerce metal işçisinin katıldığı mitingde Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak işçilere seslenerek direnme çağrısında bulundu. İşçiler alanda ve kortejlerde attıkları sloganlarla seslerini işverenlerine iletti. Genel Başkan Kavlak’ın konuşmasının ardından ünlü sanatçı Kıraç konser verdi. Binlerce işçi Kıraç şarkılarını bağırarak söyledi. Aileleri ile birlikte miting alanına gelen işçiler Kıraç konseri ile birlikte unutulmaz mitinglerini sonlandırdı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.