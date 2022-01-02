02 Oca 2022 - 14:32- Gündem G: 02 Oca 2022 - 14:34

İşçi grevinde, Kıraç rüzgarı

Türk Metal Sen’in Kocaeli’de gerçekleştirilen grev mitinginde işçiler ünlü sanatçı Kıraç ile birlikte eğlendiler

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
İşçi grevinde, Kıraç rüzgarı mask

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde grev sürecinin başlamasının ardından yapılan ilk görüşmede MESS verdiği yüzde 12’lik zam oranını 17’ye yükseltti. Ancak MESS ile masaya oturan Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Öz Çelik-İş sendikaları, verilen teklifi kabul etmedi. Masadan kalkan Türk Metal Sendikası, MESS’e karşı sesini duyurmak için bugün Kocaeli’de ilk mitingini gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından metal işçileri Kocaeli’den patronlara meydan okudu.

KIRAÇ İLE EĞLENDİLER

On binlerce metal işçisinin katıldığı mitingde Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak işçilere seslenerek direnme çağrısında bulundu. İşçiler alanda ve kortejlerde attıkları sloganlarla seslerini işverenlerine iletti. Genel Başkan Kavlak’ın konuşmasının ardından ünlü sanatçı Kıraç konser verdi. Binlerce işçi Kıraç şarkılarını bağırarak söyledi. Aileleri ile birlikte miting alanına gelen işçiler Kıraç konseri ile birlikte unutulmaz mitinglerini sonlandırdı. 

# Zam

02 Oca 2022 - 14:32 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.538.546 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu   mask
Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu  
Türk Metal’in ilk büyük miting İzmit’te yapılıyor mask
Türk Metal’in ilk büyük miting İzmit’te yapılıyor
Çınar Çocuk Evi’nde çocuklara  kış uykusu eğitimi verildi mask
Çınar Çocuk Evi’nde çocuklara  kış uykusu eğitimi verildi
İzmit Belediyesi özel gereksinimli  bireyleri hediyelerle sevindirdi mask
İzmit Belediyesi özel gereksinimli  bireyleri hediyelerle sevindirdi
İzmit Belediyesi, sosyal yardımlarla 2021 yılında da binlerce kişiye dokundu mask
İzmit Belediyesi, sosyal yardımlarla 2021 yılında da binlerce kişiye dokundu
Genc-i Ala’dan 2021’de binlerce genç faydalandı mask
Genc-i Ala’dan 2021’de binlerce genç faydalandı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL