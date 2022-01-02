Gülümse Kafe’de Çınar Halk Market reyonu açıldı

Yerel üreticilerin ve kooperatiflerin ürünlerini doğrudan satma imkânına ulaştığı Çınar Halk Market’e vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Vatandaş doğal ve organik ürünlerinden dolayı Çınar Halk Market’ten alışveriş yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ediyorlar.

YEREL ÜRETİCİLER DESTEKLENİYOR

Üretici ile üretimi destekleyen ve projelerini bu doğrultuda gerçekleştirmeye devam eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle hayata geçirilen Çınar Halk Market’in kooperatif ürünlerinin bir kısmına vatandaşlar artık Gülümse Kafe’den de ulaşabiliyorlar. Gülümse Kafe’yi tercih eden vatandaşlar yerel üreticiler ve kooperatifler tarafından üretilen doğal ürünleri satın alabiliyorlar