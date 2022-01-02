Stresli dönemlerde hangi besinleri rahatça tüketebiliriz?  

SERATONİN! Mutluluk hormonu adı da verilen seratonin insanı dinç kılan, performansını artıran ve aktif bir hayat sürmesini sağlayan enerjiyi verdiğinden insanın mutlu olmasını da sağlamış olmaktadır. Görüldüğü gibi, insanın hayatını optimal ve ideal bir düzeyde sürdürebilmesi aldığı gıdalarla da yakından ilişkilidir. Bu hormon, daha çok B1 ve B2 vitaminlerinde bulunmaktadır. Bulgur, nohut, süt ve süt ürünleri, çikolata, muz, hindi eti, kırmızı biber, portakal gibi besinler vücutta seratonin yani mutluluk verici hormonun üretimini sağlarlar.

TRİPTOFAN! Triptofan aminoasidini içeren gıdalarda vücutta aynı şekilde etki ederek stresle baş edebilmede yardımcıdır. Bu amino asit vücutta üretilemez fakat strese iyi gelen seratonin ve melatonin hormonunun üretiminde yardımcı olmaktadır. Bu gıdalar; tavuk ve dana eti, kahverengi pirinç, fındık, balık, süt, yumurta, peynir, muz, yulaf ve avakadodur. Muzu ara öğünlerde, yulafı sütle kahvaltıda, avokadoyu, kahvaltıda ya da salatanın içinde tüketebilirsiniz.

TAURİN! Taurin bir aminoasit olup merkezi sinir sisteminde anksiyete önleyici özellikler taşımaktadır. Yapılan son çalışmalar, eksikliğinde obezitenin oluşabileceğini göstermektedir. Özellikle tavuk eti, kırmızı et balık ve yumurta süt gibi iyi kalite protein içeren besinler bu özelliğe sahip olup tok tutucu ve mutlu edici besinler arasındadır. Öğünlerinize bu zamanlarda eti eksik etmemek, yumurtayı haşlayarak veya menemen ya da omlet şeklinde tüketerek hem doymuş hem mutlu olmuş olursunuz.

KARBONHİDRATLAR! Karbonhidratlı yiyecekler tokluk hissi yaratırlar. Özellikle bu dönemde doğru karbonhidrat kaynaklarını tercih edersek strese ve bu dönemdeki kazınma hissini azaltırız. Ana öğünlerde tam tahıllı makarna veya bulgur pilavı yiyebilir, ara öğünlerde yapılan çalışmalarda sıkça bahsedilen kuru meyveleri sıklıkla tüketebilirsiniz. Bunlardan kuru siyah çekirdekli üzüm, kuru erik, kuru elma ve kuru dut yatıştırıcı sakinleştirici ve kan şekerini düzenleyici rol oynarlar. Ayrıca tam buğdaylı ekmekler, şekersiz tam tahıllı kurabiyeler, içerdiği B vitaminden dolayı mutluluk hormonu salgılatan besinlerdir. Yemeklerde tam buğday ekmeği veya ara öğünlerde tam buğdayla yapılmış 1 dilim kek veya 2 adet kurabiye güzel alternatiflerdir.

KROM! Krom tokluk hissi yaratan bir mineraldir. İnsülin dengesini ayarlar, kan şekerini dengeler. Ceviz, fındık, tuzsuz beyaz leblebi, tam tahıllı ekmek, et, yeşil fasulye, brokoli ve baharatlarda bolca krom bulunur. . Ara öğünlerde küçük bir kâse kuru yemişle porsiyon kontrolüne dikkat ederek yeterli krom minerali alınabilir.

OMEGA–3! Sinir sistemine de çok iyi gelmekle birlikte vücuttaki kolesterol ve yağ seviyelerini düşürür bağışıklık sistemini güçlendirir, göz ve cilt üzerinde de olumlu etkileri görülmektedir. Haftada 2 kez yenilen balık stresimizi azaltmada önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda vücuttaki enflamasyonu ortadan kaldırır. Yine ara öğünlerde 2 tam cevizde omega 3 içeren güzel bir atıştırmalıktır.

TATLI OLARAK; Bol tarçınlı bir sütlaç içeriğindeki tarçın ve pirinç sebebi ile sakinleştirici etki yaratır. Yine dondurma çok iyi bir altrenatiftir fakat 2 topu geçmemek şartıyla. Yağsız yoğurt ve taze meyvelerden muz, ananas, kivi, elma kuru dut ve kuru üzüm ile hazırlanan karışım oldukça keyifli bir alternatiftir. Yağsız sütle yapılan meyveli milkshake hem tokluk hissi yaratır hem stresi azaltır. Çikolata tercihinde sütlü değil bitter olanı tercih etmek kakao içeriği açısından daha tatmin edici kalori açısından daha düşüktür.