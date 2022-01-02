Acısıyla, tatlısıyla 2021 yılı böyle geçti  

Pandemi süreci ve ekonomik kriz devam ediyor. Umarız 2021’de yaşadığımız olumsuzlukları 2022 yılında yaşamayız. 2022 yılında umutlarımız yeşerir.

OCAK 2021

1 OCAK: İnsanların işsizlikten kırıldığı bir dönemde Körfez Belediyesi’nden emekli olan AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna’nın, üç çocuğu da AKP’li belediyelerde çalışıyor.

3 OCAK: Türkiye’de Pirelli Genel Müdürlüğü ve sonrasında İtalya’da Prometeon Tyre Group bünyesinde Üretimden Sorumlu Üst Yönetici olarak görev yapan İzmitli Hakan Yalnız, Türk lastik markası Petlas'ın yeni Genel Müdürü oldu.

4 OCAK: Uzunçiftlik’te boşandığı eski eşi Sevda Özdemir’in evini basan İsa Kösecik, tartıştığı eşini 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

14 OCAK: İzmit Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Sokak’ta ikamet eden Mehmet Günaydın’ın çöp konteynerlerinin düzenli toplanmaması ve dezenfektasyonların yapılmaması iddiasıyla savcılığa başvurması üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’ e soruşturma açıldı.

19 OCAK: İzmit Yenişehir Mahallesi’nde evli ve 3 kız çocuk annesi Merve T. (29), evinde sancılanması sonucunda banyoda doğum yaptı. Merve T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde boğazından bıçaklayarak öldürdü.

22 OCAK: İBB iştiraki Kiptaş ile İzmit Belediyesi ortak projesi İzmit Çınar Evler’in kura çekilişi Kiptaş Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 143 konuta toplam 2930 başvuru yapıldı.

24 OCAK: Hyundai Assan’da üst düzey yönetici (CEO) ve başkan ataması gerçekleştirildi. 2018 yılının Ağustos ayında başladığı görevini tamamlayan Ickkyun Oh, koltuğu Sangsu Kim’e devretti.

25 OCAK: Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Ahmet Taşçı, Kocaeli sanayi kenti olduğu için, pandemiden etkilenmediklerini söyledi.

ŞUBAT 2021

2 ŞUBAT: İlimizde iki aydır Suçiçeği aşısı olmadığı için, Aile Sağlığı Merkezleri’nde çocuklara aşı vurulamıyor. Aşının ancak Mart ayında gelebileceği öğrenildi, aileler tedirgin…

4 ŞUBAT: Kocaeli’nin nüfusu bir önceki yıla göre 44 bin 223 kişi artarak 1 milyon 997 bin 258 kişi oldu. Türkiye nüfusu ise 83 milyon 614 bin 997 kişi olarak açıklandı. 11 ilçede nüfus artarken, İzmit’te ise nüfus 2.097 kişi azaldı

8 ŞUBAT: Kartepe Belediyesi'nde CHP meclis üyesi olan Tugay Adak (28), ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdi. Adak, uzun zamandır iş arıyordu.

9 ŞUBAT: CHP Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Tugay Adak’ın işsizlik nedeniyle intihar etmesi üzerine partilerine tepki gösteren 4 CHP Kartepe İlçe yöneticisi ile CHP Kandıra İlçe Gençlik Kolları başkanı görevlerinden istifa etti.

14 ŞUBAT: Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Ek hizmet binalarına yılda 1 milyon lira kira ödemekten kurtulmak için, belediye binasını kongre merkezi binasına taşımaya karar verdik” dedi

16 ŞUBAT: Gölcük’te kendisinden ayrılmak isteyen ve eşyalarını almaya gelen sevgilisi Hacer Çetin’i tabancayla öldüren Halim Er, gözaltına alındı

17 ŞUBAT: Rüşvet aldığı gerekçesiyle MHP’li Aydın Ünlü hakkında suç duyurusunda bulunan otel işletmecisi Bahadır Bostancı’nın polis denetimleriyle başı dertte

19 ŞUBAT: Derince Yenikent Mahallesi’ndeki bir evden gelen yüksek gürültü şikayeti üzerine adrese giden 2 polis memuru, bıçaklı saldırıya uğradı.

22 ŞUBAT: Kartepe Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karabalık, Mülkiye Başmüfettişi Erol Özer’e ‘Satılmış Müfetti’ dediği gerekçesiyle mahkeme tarafından 10 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.

25 ŞUBAT: Kocaeli’de sayıları 2 bini bulan kafe, restoran ve lokantaların yüzde 80’nin icralık olduğunu belirten Dernek Başkanı Yaşar Aktaş, artık bıçağın kemiğe dayandığını söyledi.

MART 2021

1 MART: İzmit Kaymakamlığı, geçen hafta 1000 kişinin katıldığı AKP İl Gençlik Kolları Kongresi’nin yapılmasına izin verirken, İzmit Belediyesi tarafından okul bahçelerinde yapılması planlanan Üsküdar Vapur Faciası anma törenlerine izin vermedi.

2 MART: Kabine Toplantısı sonrasında Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci kararları açıklandı. Yüksek Riskli Grupta yer alan Kocaeli’de, hayat kısmen de olsa normale döndü

3 MART: Kocaeli, ‘çok riskli’ sınıra dayanmışken, esnaf kan ağlarken, ev ziyaretleri ve toplu organizasyonlar yasakken, AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları’nın maskesiz ve mesafesiz ev toplantısı tepkilere neden oldu.

4 MART: AKP Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahalle Başkanı Hüseyin Yılmaz görevinden ayrıldığını açıkladı. Yılmaz, halkın karşısına çıkarken utanır hale geldiğini belirtti. Alikahyalı 2 esnaf da AKP’den istifa etti.

7 MART: Geçen hafta 99.18 olan vak sayısı, 112.25’e yükseldi. Kocaeli, bu oranla “yüksek riskli (turuncu) gruptan, “çok yüksek riskli (kırmızı)” gruba çıktı. Gelecek haftaya kadar vaka sayılarında 100’ün altına düşmezsek, işyerleri yeniden kapanacak.

9 MART: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yerli ve milli imkanlarla yapacağı Kartepe Teleferik Projesi'nin tanıtımı dün yapıldı. Nisan ayında ihalesi yapılacak projenin 2023 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

10 MART: Körfez'de eşini darp edip, iki gün boyunca aç ve susuz bıraktığı iddia edilen vinç operatörü Veli Erbaç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp edilen kadının sosyal medyada paylaşılan görüntüsü büyük tepki gördü.

12 MART: Başta işadamı Cezmi çiçek olmak üzere birçok kişiye şantaj yapan gazeteci Güngör Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

14 MART: AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna üç çocuğunu belediyelere yerleştirdikten sonra, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de kızını Büyükşehir Belediyesi’nde işe soktu.

17 MART: Ford Otosan'ın Gölcük’te yapacağı 20 milyar TL'lik elektrikli araç entegre üretim tesisinin startı verildi. Yatırımla birlikte bölgede ilave 3 bin kişilik istihdam oluşacak.

18 MART: İYİ Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanı iken iş vaadiyle partisinden istifa ederek AKP’ye geçen Muhammed Talha Gündüz, “Bana iş bulmadılar, kandırıldığımı hissedince istifa ederek tekrar İYİ Parti’ye geçtim” dedi

19 MART: 1 yıl aradan sonra Sakarya-Pendik arasında sefer yapacak olan Adapazarı Ekspresi, ilimizde Derbent, Köseköy ve Tavşancıl dışındaki bütün duraklarda duracak

22 MART: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hastasından normalden daha fazla para aldığı gerekçesiyle Gölcük Medar Hastanesi’ne aldığı ücretin 10 katı ceza kesti

28 MART: Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de yaşayan Karadenizli vatandaşı temsil eden dernek başkanları, pandemi nedeniyle uçuşların durdurulduğu Cengiz Topel Havalimanı’nda uçuşların yeniden başlatılmasını istedi.

29 MART: Pandeminin de etkisiyle icra dairlerinde dosya sayısında büyük bir artış yaşandı. Kocaeli icra dairelerinde dosyası sayısı 441 bini geçti.

30 MART: Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite ve sanayi kuruluşlarıyla birlikte hayata geçirdiği USTAM Kocaeli Projesi’nde, gençlere mesleki eğitim verilerek, iş bulmalarına imkan sağlanacak.

31 MART: İzmit’teki kafe işletmecileriyle Covid-19 tedbirleri kapsamında toplantı yapan Kaymakamı Şevket Cinbir ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Cinbir’e kızan bazı işletme sahipleri salonu terk etti.

NİSAN 2021

11 NİSAN: Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kurt’un öğrencilerle AKP’nin simgesi olarak bilinen Rabia işareti yapması ve İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili paylaşımları tepkilere neden oldu.

12 NİSAN: Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, görevde olduğu süre içinde 226 eserin tamamlandığını, 85 eserin devam ettiğini belirterek, iki yılda Kocaeli’ye 4 milyar TL’lik yatırım yapılığını söyledi.

13 NİSAN: CHP Kocaeli tarafından asılan İzmit’in çeşitli yerilerine asılan ‘128 milyar dolar nerede?’ yazılı afişler savcılık kararıyla söküldü. İl Başkanı Yıldızlı, külliye fotoğrafı bulunmayan afişlerin kaldırılmasına tepki gösterdi.

15 NİSAN: ORC Araştırma Şirketi, son 2 yılın en başarılı belediye başkanları anket sonuçlarını açıkladı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ilçe belediyeleri arasında Türkiye’de ikinci, Marmara Bölgesi’nde de birinci seçildi. Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman da Marmara Bölgesi’nde en başarılı 9’uncu belediye başkanı oldu.

18 NİSAN: Kartepe’de Halil İbrahim Topal (85), tek başına yaşadığı evde elleri koli bandı ile bağlandıktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

20 NİSAN; Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer’in muhasebe ücreti ödememek için üyelerine bu hizmeti vermeye kalkışınca, Muhasebeciler Odası tarafından mahkemeye verildi.

22 NİSAN: Körfez Kabakoz mevkiinde kurulması planlanan ‘sülfürik asit üretim tesisi’ ile ilgili ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı. Vatandaşlara tesise tepki göstererek, toplantıyı yaptırmadı.

25 NİSAN: ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için ‘soykırım’ ifadesini kullanması Türkiye’yi ayağa kaldırdı. İlimizdeki siyasi partilerin il başkanları küstahça açıklamalarından dolayı Biden’i kınadı.

26 NİSAN: Kandıra Bollu Köyü’nde hayvanlarının bahçesine girmesi sonucu tartıştığı amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz’ı tabancayla öldüren İsmail Türkyılmaz, gözaltına alındı.

27 NİSAN: Vaka sayılarının artması üzerine 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanacak. Esnaflar, kendilerine destek verilmemesine tepkili.

MAYIS 2021

2 MAYIS: Yeniköy’de 10 yaşındaki Y.B. (10), tüfekle oynarken, tüfeğin ateş alması sonucu kuzeni Osman Emir Bayhan’ı yaraladı. 10 yaşındaki Osman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3 MAYIS: Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2020’de “Yılın Bürokratı” seçilen Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Alınan önlemler sonucunda son bir yılda malvarlığına yönelik 10 önemli suçta yüzde 48.7 oranında azalma meydana geldi” dedi.

4 MAYIS: CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a Dilovası’nda ikinci aramada ele geçirilen 540 kiloluk uyuşturucu ile ilgili soru önergesi verdi.

5 MAYIS: CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, Brezilya’dan Dilovası Yılport Limanı’na gelen gemide ele geçirilen 540 kiloluk uyuşturucu madde ile ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından cevaplanmak üzere TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

7 MAYIS: Belediyeye ait olan tel çitleri evine götürdüğü belirtilen Körfez Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Selami Tanış, spor koordinatörlüğünden sonra meclis üyeliğinden de istifa etti.

12 MAYIS: Adalet Komisyonlarının hazırladığı 2020 yılı faaliyet raporunda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Rapora göre Kocaeli’nin tamamında 5 bin 699 dosyanın faili meçhul kaldığı belirtildi.

13 MAYIS: Körfez’de öfkeli koca tartıştığı karısını bıçakladı, Başiskele’de ise G.Ş. adlı şahıs 2 bin lira borç para vermediği gerekçesiyle eski karısını beyzbol sopasıyla darp etti

17 MAYIS: İzmit'in Bayraktar Köyü’nde psikolojik sorunları olan Edip Bayram (33) babasını öldürüp, annesi ve ağabeyini rehin aldı. İkna edilmeye çalışıldığı sırada 3'ü jandarma 9 kişiyi yaralayan Bayram, özel harekat polisleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

18 MAYIS: İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi’ndeki 8765 metre karelik alanı Büyükşehir’e, Büyükşehir de Şehitlik Korusu’ndaki 7018 ve Yahya Kaptan’daki 1852 metrekarelik alanı İzmit Belediyesi’ne devretti. Takas, dünkü Meclis’te oy birliğiyle kabul edildİ.

27 MAYIS: Marmara Denizi’ndeki deniz salyasına karşı dün Eskihisar’da bir araya gelen STk temsilcileri, salyalar yüzünden denizin ölüme terk edildiğini belirterek OSB, liman ve kimya fabrikalarına tepki gösterdi.

30 MAYIS: Final maçında ezeli rakibi Sakaryaspor’u 4-0’lık skorla darmadağın eden Kocaelispor, 12 yıl aradan sonra tekrar 1.Lig’e yükselmeyi başardı. Kentte büyük bir sevinç yaşanırken, şimdi sıra Süper Lig’de…

HAZİRAN 2021

1 HAZİRAN: İSU Genel Müdürü ali Sağlık, oğlu Oğuz Sağlık’ı aynı kurumda, ihale ve satın alma biriminde memur olarak göreve başlattı. Buna tepki gösteren İl Başkanları, Genel Müdür ali Sağlık’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

3 HAZİRAN: ADD ve Eğitim-İş Sendikası Kocaeli şubesi, dün Adliye’ye giderek Mustafa Kemal Atatürk’e "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

5 HAZİRAN: İki mahkeme arasında anlaşmazlık çıkınca Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün rüşvet davasını Kocaeli 2. Asliye Mahkemesi’nin bakmasına karar verdi. MHP’li Ünlü, 2 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak. Ünlü, 1 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacak.

11 HAZİRAN: Gazetemizin düzenlediği DORUKTAKİLER 2020’nin ödül töreni KOTO Meclis Salonu’nda yapıldı. Pandemi kurallarına uyularak düzenlenen törende ödül alanların heyecanı görülmeye değerdi.

18 HAZİRAN: Karamürsel’de çoğu çocuk 100 kişi kusma, mide bulantısı, ishal ve yüksek ateş gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Vatandaşların yedikleri dondurmadan zehirlendikleri iddia edildi.

23 HAZİRAN: AKP Gebze İlçe Teşkilatı düzenlediği mahalle başkanları toplantısında büyük bir skandala imza attı. Partililer Türk bayrağı üzerinde yemek ziyafeti yaptı. Olaya tepkiler çığ gibi büyüyor.

24 HAZİRAN: İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftlik binalarının yıkımını haber yapan gazeteciyi darp edenlerden Türkkan’ın yeğeni İbrahim Hasırcı tutuklandı. a.Y., Y.C.Ç ve Ç.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEMMUZ 2021

5 TEMMUZ: Kartepe’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Maşukiye’de derenin taşması sonucu Kartepe-Sapanca yolu sular altında kaldı. Hem vatandaşlar, hem de sürücüler mağdur oldu.

6 TEMMUZ: BDDK’nın kararıyla faizsiz konut alanında faaliyet gösteren 29 şirket tasfiye edilmişti. Kocaeli’de de ofisleri bulunan 8 firmanın kapısına kilit vuruldu. Kapanan firmalarda 1500 ila 2000 kişinin mağdur olduğu öğrenildi.

9 TEMMUZ: İzmit-Gündoğdu-Umuttepe hattında çalışan Büyükşehir Belediye otobüsü şoförü Aytekin Boğaz, ‘düğmeye bastın-basmadın’ tartışmasında yolcuyu otobüsten indirerek darp etti.

10 TEMMUZ: CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kandıra Belediyesi’nin ilçede faaliyet göstermediği öğrenilen Efe Spor Kulübü Derneği’nden 39 kişiyi gri (hizmet) pasaportla Almanya’ya gönderdiği iddiasıyla TBMM’ye soru önergesi verdi.

14 TEMMUZ: Kullar’da bir grup mahalle sakini, geri dönüşüm fabrikasının çevreye koku saldığı gerekçesiyle tesisin önünde eylem yaptı.

15 TEMMUZ: MHP Genel Merkezi, rüşvet aldığı iddiasıyla 2 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak olan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’yü görevden aldı.

16 TEMMUZ: İzmit’te düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hain darbe girişimi sırasında şehit düşenler dualarla anıldı. Binlerce vatandaş Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelerek darbeye, darbecilere geçit vermeyeceklerini tüm dünyaya haykırdı

17 TEMMUZ: SGK, borçlarına karşılık İzmit Belediyesi’nden aldığı Belsa Plaza’daki 176 bağımsız bölümü 17 milyon 310 bin TL’ye Bingöllü iş adamı Mustafa Hatipoğlu’na sattı.

28 TEMMUZ: Türkiye genelinde yapılan Emlak Vergisi zamları Kocaeli’yi de fena vurdu. Kimi bölgelerde yüzde 364 zam yapılırken Kocaeli genelinde ise ortalama yüzde 40 zam yapıldı. Zamlar için itiraz süresi başladı.

AĞUSTOS 2021

13 AĞUSTOS: Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 27’nci Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Törende çevre ve iklim krizi vurgusunda bulunulurken ödüle layık görülen 6 firmaya yılın çevre ödülleri verildi.

16 AĞUSTOS: Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22’nci yıldönümü öncesi önemli uyarılarda bulundu. Oruç, “İstanbul'da olası bir depremde, Kocaeli’deki binaların yıkılma riski çok yüksek” diyerek kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

19 AĞUSTOS: CHP Başiskele İlçe Örgütü’nün hayata geçirdiği ‘halkın Serası’ projesi kapsamında üretilen sebzelerin paraları, öğrencilere burs olarak verilecek.

23 AĞUSTOS: Kartepe’nin Nusretiye Mahallesi’nde düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenen 28 kişi tedavi altına alındı.

25 AĞUSTOS: İzmit Vakıf İş Merkezi’nin İstanbul’da yapılan ihalesine 4 firma katılırken, ihaleyi iş merkezinin kiracılarının kurduğu İzmit Birlik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi kazandı.

26 AĞUSTOS: 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. Velilerden 0-5 kilometre için yıllık 2 bin 115 lira alınacak.

27 AĞUSTOS: Valilikten yapılan uyarıda pazartesi gününe kadar ilimizde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları istendi.

28 AĞUSTOS: MHP Dilovası’nın programına katılan Dilovası Karakol amiri Bayram Çelik’in, MHP’lilerle birlikte ‘bozkurt’ işareti yapması, eleştirilere neden oldu. Karakol amiri Çelik hakkında disiplin soruşturması açılması istendi.

29 AĞUSTOS: 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99’uncu yıldönümüne 2 gün kala Kocaeli halkı büyük bir skandalla daha karşılaştı. Çayırova Belediyesi’nin Zafer Bayramı öncesinde belediye binasına ters bir şekilde astığı Atatürk posteri kentte birçok kesimi kızdırdı.

31 AĞUSTOS: 30 ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dün Karamürsel’de yapılan törende cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajına yer verilmesi üzerine CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları tören alanından ayrıldı.

EYLÜL 2021

1 EYLÜL: 2019 yılında 4 kişilik bir ailenin ödediği elektrik faturası 123 lira iken, bu rakam 2020 yılında 163 liraya, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 210 liraya yükseldi. Yılsonuna kadar yüzde 30 zam kapıda…

2 EYLÜL: 2017 yılından beri tamamlanamayan 262 Towers ile ilgili dün proje sahipleri ve mağdurlar bir araya geldi. Sık sık tartışmaların yaşandığı genel kurulda yine bir sonuç çıkmadı…

4 EYLÜL: CHP Kocaeli İl Başkanlığı, ‘yetersiz kalma’ gerekçesiyle CHP Kartepe İlçe Başkanı Tevfik Mayda ve yönetim kurulunu görevden aldı. 5 gün içinde atanacak kayyum, ilçeyi bir ay içinde kongreye götürecek.

8 EYLÜL: Karamürsel’de trafikte çıkan tartışma sonrası silahlı saldırıya uğrayan avukat N.H., hastaneye kaldırıldı.

10 EYLÜL: CHP’li Meclis Üyeleri, Körfez Belediyesi tarafından 2016 yılında renkli asfalt çalışmasına 3 milyon 550 bin TL fatura kesildiğini belirterek, ilçede herhangi bir renkli asfaltın yapılmamasını yolsuzluk olarak değerlendirdi.

15 EYLÜL: Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş’ten sonra Medicalpark Kocaeli Hastanesi Koordinatörü Soner Şahin’in de sosyal medya hesabı çalındı.

16 EYLÜL: Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir, lunaparkta çocuğunun yaşının küçük olması nedeniyle balerine bindirilmemesi üzerine tartıştığı görevliyi darp edip, silah çekti.

17 EYLÜL: Kazada yaralanan halk otobüs şoförü Engin Kaplan, sağlık ekiplerine “Ben kiracı adamım, çalışmam lazım, borçlarım var” diyerek ambulansa binmek istemedi. Şoförün feryadı yürükleri burktu.

18 EYLÜL: Yapılan araştırmaya göre Kocaeli’de kiralık ev fiyatları yüzde 62 arttı. Özellikle üniversite öğrencileri harıl harıl ev arıyor. Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, ev sahiplerinin fırsatçılık yaptığını söyledi.

22 EYLÜL: Ev kiralarının tavan yapması, yurt fiyatlarının yüksek olması, birçok üniversite öğrencisini zor durumda bıraktı. Bir grup öğrenci bu duruma tepki olarak İzmit Cumhuriyet Parkı’nda oturma eylemi başlattı.

24 EYLÜL: Yeni yılda doğalgaza gelen yüzde 35’lik zammın ardından odun ve kömüre de büyük oranda zam geldi. Sobalık odunun tonu 800 liraya, kömürün tonu ise 1400 liraya dayandı.

28 EYLÜL: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Parkı üzerinden Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi. Hürriyet, Büyükşehir’in siyasi ayrımcılık yaptığını söyledi.

30 EYLÜL: Amiral Karamürsel İlkokulu’nda hiçbir önlem alınmadan çatı tamiri yapılırken, öğrenciler aşağıda okulun bahçesinde oyun oynuyordu. Bu görüntüler ‘çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz’ dedirtti.

EKİM 2021

2 EKİM: Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda konuşan Vali Seddar Yavuz, “Tüm kamu ve kuruluşları istenen tüm verileri bizimle paylaşmak zorundalar. Devletin valisinden gizli bilgi olmaz” dedi.

2 EKİM: Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün kullanımı için ilimizin hayırsever sanayicilerinin Polis Vakfı’na bağışladığı 70 aracın teslim töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

5 EKİM: AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 36 milyon dolarlık (319 milyon lira) krediyi geri ödemediğini belirterek, istifaya davet etti.

7 EKİM: Kocaeli Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin sınıfta çay fırlatması üzerine okul yönetimi, “Bu davranışla Cumhurbaşkanımızı taklit ettiniz” diyerek tutanak tutup öğrencilere uyarıda bulundu. Öğrencilerin bu hareketlerin devamı halinde direkt olarak disipline sevk edileceği ifade edildi.

9 EKİM: Suadiye’de içme sularındaki kokunun gölete dökülen kaçak kimyasal atıklardan kaynaklandığı öğrenildi. Sular tahlile gönderilirken, iki mahalle halkı da büyük tedirginlik yaşadı.

10 EKİM: Değirmendere’de meydana gelen olayda Gölcük Belediyesi personeli Ramazan Çar, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen husumetlisi Kenan Cesur tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

14 EKİM: AKKURT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, dün imzalanan protokolle Özel Cihan Hastanesi’nin yeni sahibi oldu. Böylece İzmitli iş insanı Akkurt’un sahibi olduğu hastane sayısı 4’e yükseldi.

15 EKİM: CHP İl Örgütü dün Kocaeli Adliyesi’ne giderek, Belsa Plaza B Blok ihalesine fesat karıştırdığı ve kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle SGK İl Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundu.

18 EKİM: Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz farklı görüşte olan dernek, vakıf ve dini gruplara kesinlikle önyargılı yaklaşmıyoruz. Örneğin sol çizgide olduğu bilinen KYÖD’e yıllardır kullandığı binayı 10 yıl daha verdik. Yine Cem Evleri’ne, hepsine gerekli yardımları yapıyoruz” dedi.

20 EKİM: SP İl Başkanı Zafer Mutlu ve YRP İl Başkanı Mehmet Aras, TÜGVA’nın camilerin içinde bildiri okumasının doğru olmadığını, camilerin siyasete alet edilmemesi gerektiğini söylediler.

21 EKİM: Genel Başkanlığını Ümit Özdağ’ın yaptığı Zafer Partisi, dün Büyükşehir Belediyesi tarafından Ensar Vakfı’na tahsis edilen İzmit Pembe Köşk önünde basın açıklaması yapacaktı. Polis ekipleri vakfa giden bütün yolları kapatarak, Zafer Partisi’nin basın açıklamasına izin vermedi.

23 EKİM: Yıkım kararı onaylanan ve derhal boşaltılması istenen Karamürsel Hükümet Konağı’nın Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşınacağı haberi, okul velilerini ayağa kaldırdı.

26 EKİM: 2380 üyesi bulunan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, yaptıkları Toplu İş Sözleşmelerinin sürekli artan döviz kurları karşısında eridiğini söyledi.

27 EKİM: Vali Seddar Yavuz, ilimizde 26 bin 795 öğretmenden 2 bin öğretmenin aşı olmadığını belirterek, aşı olmayan öğretmenlere çağrıda bulundu.

KASIM 2021

2 KASIM: Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kandemir görevi başında, iş akdi feshedilen belediye çalışanı ve kardeşinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı.

3 KASIM: Başiskele’de faaliyet gösteren Özel Kocaeli Hastanesi, Özel Uzmanlar Yalova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Yılmaz tarafından satın alındı.

4 KASIM: Kocaeli İl Afet Müdahale Planı’na göre Darıca’da meydana gelebilecek 7.1’lik depremde 13 bin 190 bina yıkılacak, 9 bin kişi ağır yaralanacak, 4 bin 798 kişi de hayatını kaybedecek.

5 KASIM: Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşünce vatandaşlar sıfır araç almak için bayilere akın etti. Bayilerde yeterli stok olmayınca, birçok vatandaş da eli boş döndü. Şu anda sıfır araba almak isteyenler, aralık ayını veya yeni yılı bekleyecek.

6 KASIM: Fethiye Caddesi yenileme projesi caddenin alt tarafında başladı. İş makinesine çıkıp ilk kazmayı vuran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bugün tarihi bir gün. 20 yıldır el sürülmeyen yere yine el sürmek, yenilemek bize nasip oldu” dedi.

9 KASIM: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilgili kurumlar aracılığıyla İzmit Veliahmet Mahallesi’nde riskli olarak ilan edilen 30 eve tebligat göndererek, evlerini boşaltmalarını istedi. Mahalle sakinleri “Bu kış nereye gidelim” diyerek tebligata tepki gösterdi.

12 KASIM: Doların dün 10 liraya dayanması, piyasalarda tedirginlik yarattı. Bazı otel ve market sahipleri toptancıların piyasaya mal vermediğini iddia etti. Toptancılar, böyle bir iddianın doğru olmadığını söyledi. Her kesimin kafası karışık.

13 KASIM: Dolar kurunun 10 lira seviyesini test etmesi, birçok sektörde olduğu gibi matbaacılık sektörünü de etkiledi. Matbaacılar artan maliyet yüzünden müşteriye fiyat vermekte zorlanıyor.

15 KASIM: İYİ Parti, Karamürsel’de gövde gösterisi yaptı. AKP’den 170, MHP’den 50 kişi olmak üzere toplam 220 kişi İYİ Parti’ye üye oldu. Yeni üyelere rozet takıldı.

17 KASIM: FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla toplam 11 ay tutuklu kalan iş insanı Ramazan Baştürk, Kocaeli 4.Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla beraat etti. Suçsuz olduğu anlaşılan Baştürk, boşuna hapis yatmış oldu, ailesi zarar gördü, ticari düzeni sıkıntıya girdi.

19 KASIM: İsmin başına ‘Atakent’ eklenen Cihan Hastanesi, bundan sonra ‘Atakent Cihan Hastanesi’ olarak faaliyetlerine devam edecek.

24 KASIM: Başiskele’de faaliyet gösteren beş yıldızlı The Ness Ter- mal Otel, Kocaeli İcra Dairesi’nde 69 milyon 301 bin 359 lira bedelle satışa çıkarıldı. İhale 13. Ocak’ta…

25 KASIM: Dolar/TL'deki tarihi yükselişin ardından akaryakıta da tarihi zam geldi. Benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş, otogaza da 65 kuruş zam kararı alındı. Zammı duyan akaryakıt istasyonlarına akın etti.

27 KASIM: İlimizdeki kadın toplulukları Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İzmit’te yürüyüş düzenleyerek, ekonomik krizin faturasının kendilerine kesildiğini söylediler.

29 KASIM: 2022 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak ilan edildi. Bu oran AKP'nin iktidara geldiğinden bu yana ilan ettiği en yüksek zam oranı olarak tarihe geçti. 2022 yılının ilk günü yüzde 36,20’lik vergi, ceza ve harç zamlarıyla uyanacağız.

30 KASIM: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar dün kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Caminin iskelesi çöktü, evlerin çatısı uçtu, bazı tekneler battı.

ARALIK 2021

2 ARALIK: Körfez’de 2017 yılında LPG tankerinde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı yangınla ilgili görülen davada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda HABAŞ’ın kusurlu olduğu belirtildi.

3 ARALIK: İzmit Otogar Sapağı mevkiinde kontrolden çıkarak park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki Derinceli sürücü Ahmet Macit (18), kuzeni Emirhan Tural (20) ve Kandıralı Sevban Tuna Sarı (18 olay yerinde yaşamını yitirdi.

4 ARALIK: Kocaeli Adliyesi’ni ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, mevcut adliyenin yetersiz olduğunu belirterek, Köseköy’de 210 bin metrekarelik alanda yapılacak yeni adliye binasının 2022 yılı yatırım programına alınması için girişimlere başladıklarını söyledi.

7 ARALIK: Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde aralarında ilimizde ünlü firmaların da bulunduğu pek çok firmaya ‘Sah- te İş Bitirme Belgesi’ verildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili biri başkan yardımcısı olmak üzere 7 kişiye soruşturma açıldı.

8 ARALIK: Başiskele Küçük Sanayi Sitesi’nde tek bir alana bırakılan çöpler 6 aydır alınmayınca ortaya adeta ‘çöp dağı’ çıktı. Esnaf, biriken çöplerin bir an önce toplanmasını istedi. Belediye kooperatifi, kooperatif de belediyeyi suçluyor.

10 ARALIK: Gölcük’te Ömer S. isimli Cinci Hoca’nın bir genci “Sana eşcinsel cin musallat olmuş” diyerek cinsel ilişkiye yönlendirdiği öne sürüldü. Sözde Hoca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11 ARALIK: Körfez’de kuru temizleme işletmecisi olan AKP Körfez eski İlçe Başkan Yardımcısı Güncer Y.’nin piyasadan topladığı yaklaşık 40 Milyon TL ile kayıplara karıştığı iddia ediliyor.

16 ARALIK: Derince Turgut Reis İlkokulu’nda üzerine okulun demir kapısı devrilerek ölen 7 yaşındaki Mehmet Ali İşler davasında karar çıktı. Kocaeli 9.Asliye Ceza Mahkemesi, okul yönetimini suçsuz bulurken, firmadan 4 kişiye ceza verdi, bunu da paraya çevirdi. İşler ailesi, mahkemenin verdiği karara tepkili.

18 ARALIK: Artan döviz kuru nedeniyle önünü göremeyen müteahhitler ihalelere girmekten imtina ediyor. Kocaeli’de son 3 ayda toplam 21 ihale iptal edildi.

20 ARALIK: Derbent’de bulunan bir depoda sahte alkol üretimi için kullanılan malzemeler ve yaklaşık 3 ton kaçak alkol ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

21 ARALIK: Geçtiğimiz ay yapılan yaklaşık maliyeti 140 milyon 749 bin 453 lira 33 kuruş olarak duyurulan Sağlıkkent Konutları ihalesi, yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle Büyükşehir İhale Komisyonu tarafından iptal edildi.

23 ARALIK: UKOME, yaptığı toplantıda toplu ulaşıma yüzde 24.29 zam yapılması kararı aldı. 3.50 lira olan tam bilet, 4.35 liraya çıkarıldı.