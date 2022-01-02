Koç: Çay kaşığı ile verip kepçeyle alıyorlar

Ali Babacan’ın Genel Başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi gerek genel merkez düzeyinde ve gerekse de Kocaeli’nde halkın; yılbaşında elektrik, doğal gaz, motorin, LPG ve benzine yapılan zamlarla birlikte sefalete sürüklendiğini açıkladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, “Hükumetin, bir gecede % 125’e varan oranlarda zam yaptıktan sonra vatandaşa kalkıp, mahalle bakkalını zam yaptı diye şikâyet et derken, aslında vicdansızca yine dar gelirlilere yüklendiğini” ifade etti.

İKTİDARIN SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ

İl Başkanı Adem Koç sözlerine şöyle devam etti, “Bu iktidarın artık son kullanma tarihi dolmuştur. Ve icraatları toplumun bünyesine ciddi zarar vermekte, kamu sağlığını bozmaktadır. Liyakatsiz ve beceriksizliğin yanı sıra şark kurnazlığı ile devlet idare edilemeyeceği ortadadır. Geçen hafta asgari ücrete bir miktar zam yapıp güya vatandaşa nefes aldırıyor gibi davranıp, yükselen tansiyonu düşürüp bir sonraki hafta ‘Yüzde Yüz Yirmi Beş Zam’ yapmak en basit ifadeyle vicdansızlık ve şark kurnazlığıdır. Ama sayın hükumet yetkilileri unutmasınlar ki, bu milletin feraseti yüksektir. Türk halkını aptal yerine koyup, bugün 3 kuruş zam yapıp, haftasına % 125 zam yapanları bu millet de sandıkta, tarihin tozlu sayfalarına bir daha çıkamayacakları şekilde gömecektir.

TARİH UTANÇ İLE YAZACAK

20 yılda memleketin geldiği durum içler acısıdır. Ülkenin idari yönetim yapısından ekonomisine kadar, adalet mekanizmasından basit bir işe alıma kadar bütün sisteminin çürütüldüğü bu dönemi, tarih kitapları utanç ile yazacaktır. Evde vatandaşın kullandığı elektrikten fabrikada kullanılan doğal gaza, nakliyede kullanılan motorinden otomobildeki LPG’ye ve hatta köprü geçiş ücretlerine kadar zam yapan iktidar sahiplerinin, halkın içinde bulunduğu sefaleti anlayabilmesi elbette mümkün değil.

BABACAN VE EKİBİ İKTİDARA GELİYOR

Milletin gözünün içine baka baka ‘Gözümdeki ışıltıya bak’ diyenlerin, sanki kendisi soğan ekmek yiyormuş gibi bir soğan az yersiniz ne olacak diye laf söyleyenlerin, simit çay edebiyatı yapanların, ‘kaç yerden ne kadar maaş aldığını’ bu asil millet biliyor. Ve emin olun bunun hesabını sandıkta en ağır biçimde soracaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın. Vatandaşlarımız şu konuda müsterih olsunlar, kim ne yaparsa yapsın, hükumet ne zam yaparsa yapsın, bütün dertlerin DEVA’sı vardır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ve tecrübeli ekibi, Türkiye’yi yine ferah, zengin ve mutlu günlere taşıyacaktır... Asla umutsuzluğa kapılmayın, DEVA Geliyor...!”