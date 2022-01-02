Mobilde en çok bulmaca oyunu oynuyoruz…

Mobil oyunlara gösterilen talep pandemi sürecinin başından günümüze kadar artmaya devam etti. App Annie ve IDC tarafından pandemi dönemi kapsamında gerçekleştirilen araştırmaya göre, dünya genelindeki kullanıcılar 2021 yılının ilk çeyreğinde 2019 yılının son çeyreğine kıyasla yüzde 30 daha fazla mobil oyun indirdi ve haftada 1 milyardan fazla oyun indirme hızına ulaşıldı.

204 milyar dolarlık pazarın yüzde 50’si mobilin

Tüketiciler, pandemi sürecinde mobil oyunların uygulama içi satın alma işlemlerine her zamankinden daha fazla harcama yaptı. 2021 yılının ilk çeyreğinde tüketiciler, salgın öncesindeki döneme göre yüzde 40 artışla mobil oyunlara haftada 1,7 milyar dolar harcadı. Mobil oyunlar, 2021’de 204 milyar doları aşan oyun pazarında 120 milyar dolar ile diğer tüm oyun türlerinden yüzde 50 daha fazla gelir sağladı.

Oyun severlerin yüzde 75’i mobili tercih etti

Pandemi başlangıcından bu yana dünya genelinde yükselen oyun tutkusu ülkemizde de karşılık buldu. Digital Report Dergisi ve DORinsight Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 75’i mobil, yüzde 22’si bilgisayar, yüzde 3’ü ise konsol oyunlarını tercih etti. Katılımcıların yüzde 23’ü mobil üzerinden en çok bulmaca oyunlarını oynadı. Mobilde en çok oynan diğer oyunlar ise yüzde 16 oranla strateji ve yüzde 15 oranla aksiyon oyunları.

Girişimcilere markalaşma desteği

Türkiye’de geliştirilen oyunların dünya çapında ses getirmesi için devlet destek ve teşviklerinin bulunduğuna dikkat çeken IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Oyun pazarı gelirleri içinde yüzde 50’nin üzerinde payı bulunan mobil oyun sektörü, ülkemizdeki oyun geliştiricilerinin uluslararası pazarlarda daha büyük kazançlar sağlayabileceği bir noktaya geldi. Ülkemizde mobil oyun ve uygulama girişimlerine sağlanan devlet destekleri personel istihdam, komisyon, reklam, yurt dışı kira ve marka desteği gibi pek çok alanda maddi kaynak olarak büyük rahatlık sağlıyor. Global oyun piyasasında ülkemizin daha fazla söz sahibi olması için girişimcilerimizi bu konularda bilgilendiriyor, markalaşma süreçlerinde doğru adımları atabilmeleri için destek oluyoruz.” dedi.