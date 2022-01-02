02 Oca 2022 - 15:19- Siyaset G: 02 Oca 2022 - 15:20

“Gebze’ye kendimizi yenileyerek döneceğiz”  

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde iki günlük eğitime İlçe Teşkilatı ile birlikte katılan Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Gebze’ye kendimizi yenileyerek döneceğiz” dedi

“Gebze’ye kendimizi yenileyerek döneceğiz”   mask

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde iki günlük eğitime Gebze İlçe Yönetimi Kadın Kolları ve Mahalle Başkanları katıldı. Teşkilattan planlamaya, tanıtım ve medyadan temel çalışma esaslarına kadar birçok konuda Genel Başkan Yardımcıları Genel İdare Kurulu Üyeleri ve alanında uzman eğitimcilerden eğitim aldıklarını ve alacaklarını ifade eden Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Çok verimli bir eğitim programı olacak” dedi.

“EKSİKLİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ”

Eğitimlerle ilgili konuşan İlçe Başkanı Mustafa Türel, “Genel Merkezimiz teşkilatların zinde ve her zaman hazır olması için bu şekilde eğitim programları düzenliyor. Yeni yılın ilk gününde bu eğitime biz de katıldık ve iki gün eğitim alıp kendi eksikliklerimizi gidereceğiz. Burada Genel Başkan Yardımcılarımızdan GİK üyelerimizden ve alanında uzman kişilerden birçok alanda eğitime girdik ve gireceğiz. Tüm teşkilat üyelerimizle birlikte notlarımızı alıp bu eğitim planlamasından kendimizi yenileyerek Gebze’ye döneceğiz” dedi.
# eğitim, Kadın
# SAADET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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02 Oca 2022 - 15:19 - Siyaset

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