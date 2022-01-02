Özlü: 2022’de daha güzel işler yapacağız

Başiskele Sahili’nde bir restoranda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Yasin Özlü, başkan yardımcıları, İSU Başiskele Şube Müdürü Burhan Zeydal, Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ve ilçenin 37 mahalle muhtarı katıldı. 2021 yılında yapılan hizmetlerin masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Özlü, sunum eşliğinde her bir mahallede yapılan hizmet ve eserleri anlattı. Özlü, “Başiskeleli hemşerilerimizin teveccühü ile güzel ilçemize yakışır sağlam, kalıcı, doğal, süratli, estetik ve sağlıklı işler yaparak hep birlikte ilçemizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz. İlçemiz ve hemşerilerimiz için her bir mahallemizde ihtiyaçlara göre 2022’de hep birlikte daha güzel işler yapacağız” dedi.