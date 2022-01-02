02 Oca 2022 - 15:20- Gündem G: 02 Oca 2022 - 15:21

Özlü: 2022’de daha güzel işler yapacağız

İlçenin muhtarlarıyla bir araya gelerek 2021 yılını değerlendiren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Yeni yılda ilçemize yakışır sağlam, kalıcı, doğal, süratli, estetik, güzel ve sağlıklı işleri hep birlikte yapacağız” dedi

Özlü: 2022’de daha güzel işler yapacağız mask

Başiskele Sahili’nde bir restoranda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Yasin Özlü, başkan yardımcıları, İSU Başiskele Şube Müdürü Burhan Zeydal, Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ve ilçenin 37 mahalle muhtarı katıldı. 2021 yılında yapılan hizmetlerin masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Özlü, sunum eşliğinde her bir mahallede yapılan hizmet ve eserleri anlattı. Özlü, “Başiskeleli hemşerilerimizin teveccühü ile güzel ilçemize yakışır sağlam, kalıcı, doğal, süratli, estetik ve sağlıklı işler yaparak hep birlikte ilçemizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz. İlçemiz ve hemşerilerimiz için her bir mahallemizde ihtiyaçlara göre 2022’de hep birlikte daha güzel işler yapacağız” dedi.
# Başiskele
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02 Oca 2022 - 15:20 - Gündem

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