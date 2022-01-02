“Arabeskten Hip-Hop’a” isyan ve arayışları anlattı  

2021’in son söyleşi programında Kocaeli Aydınlar Ocağı, ünlü sanatçı Selçuk Küpçük’ü konuk etti. “Arabesk’ten Hip-Hop’a Türkiye’de Müzik ve Siyaset İlişkisi” başlıklı ilginç söyleşi İzmit Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda Kocaeli Aydınlar Ocağı başkanları Süleyman Pekin ve Ruhittin Sönmez, Kocaeli Millî Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, Kocaeli Türk Ocağı Başkanı Mustafa Arha, Türk Diyanet Vakıf Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata, Yeniden Aydınlanma Derneği İl Temsilcisi Selçuk Pınar, İyi Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Abdurrahman Akgül, ocak-dernek, STK’ların yöneticileri, üyeleri ve gençler hazır bulundu.

SANATÇI VE EĞİTİMCİ YÖNLERİNİ ANLATTI

Açılış konuşmasını yapan KAO Başkanı Süleyman Pekin, dönemsel faaliyetlerini sıraladı. Sonrasında da sanatçı Selçuk Küpçük’ü takdim etti ve onun yazar-şair, ses sanatçısı, besteci, eğitimci yönlerine dikkat çekti. Türkiye’nin önemli edebiyat dergilerinde yıllardır şiirleri ve yazıları yayımlanan Selçuk Küpçük’ün ‘Tebessüm Provaları’, ‘Kurutulmuş Gül Mevsimi’ albümleri ve ‘Artık Kuşlarını Uçur’ albümüyle ciddi ses getirdiğinden bahsetti. Yazarlık yönü de bulunan ve yayımlanmış 5 kitaba imza atan Küpçük’ün, Türkiye’deki müzik serüveniyle siyaset sosyolojisi bağlamını Arabeskten Hip-Hop’a kadar sunumunun alkışa değer olduğunu vurgulayarak sözü kendisine bıraktı.

HEDİYELER VERİLDİ

Kocaeli’ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek söze başlayan sanatçı Selçuk Küpçük, müziğin tarihsel sürecinden örneklerle bahsetti. Günün anısına KAO plaketini Aydınlar Ocağı Yöneticisi Doç. T. Serkan Irmak takdim etti. Ocak Başkanı Süleyman Pekin de kendi kitaplarından oluşan bir set hediye etti. Akabinde de sanatçı Selçuk’la bol bol fotoğraf çektirildi.