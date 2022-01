"Tüm gücümüzle esnafımızın ve halkımızın yanındayız”    

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, İzmit Bekirdere Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dilerken, vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Büyükakın’a AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in yanı sıra teşkilat üyeleri de eşlik etti. Her fırsatta Kocaeli’nin tüm ilçelerinde esnaflarla buluşan, vatandaşlarla sohbet ederek kente dair önerilerini dinleyen Başkan Büyükakın, “Şehrimizin mahallerinde, caddelerinde ve sokaklarında hemşerilerimizle buluşmaya önem veriyor ve gayret ediyoruz. Hizmet ve eser siyasetimizin merkezinde yer alan insanımızla yakın bir ilişki kuruyor, sözlerine ve tespitlerine kulak kesiliyoruz. Fiziki projelerimizin yanı sıra gönüllere dokunan ve vatandaşımızın ihtiyaçlarına dönük sosyal hizmetlerimize de çok önem veriyoruz.” dedi.

HER TÜRLÜ HİZMET ANLAYIŞI

Kocaeli’nin tüm ilçelerine her türlü hizmeti götürdüklerini de ziyaretlerde ifade eden Başkan Büyükakın, bir vatandaşın ambulans hizmetinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etmesine dönük olarak, “Bizim ana gayemiz vatandaşımızın taleplerine hızlı bir cevap verebilmektir. Bu nedenle 22 Ambulans 122 personel ile sadece 2021 yılında bir buçuk milyon kilometre kat ederek kırk beş bin insanımıza hizmet verdi. Dile kolay tabi. Bu hizmeti veren çalışma arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Bu hizmetten faydalanan hemşerilerimizin mutlu olması bizleri de çok memnun ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta bizlere talimat olarak verdiği sağlık ve sosyal hizmetler alanında her şeyin en güzelini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızın bize duası ve sadece Allah razı olsun demeleri bizi mutlu eden ve hizmetlerimize motive olmamızı sağlayan en güçlü araçtır” ifadelerini sarf etti.

“HALKIMIZIN YANINDAYIZ”

41 Kart Gıda, 41 Kart Giyim, 41 Kart Su / Su Faturası, Ağır Engelli, Çocuk Bezi, Yakacak Yardımı, Afet Kırtasiye Yardımı, Sosyal Yaşamı Destekleme ve Mama Yardımı gibi sağlık ve sosyal destek paketleriyle Kocaeli’nde ki vatandaşlara 84 Milyon’a yaklaşan bir bütçe ile 2021’i geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Her daim vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Halkımızın derdine derman olmak, esnafımıza destek olmak bizim görevimiz. Esnafımıza 37,5 Milyon TL’lik destek paketlerimizle yanında olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gücümüzle esnafımızın ve halkımızın yanındayız” şeklinde konuştu.