02 Oca 2022 - 15:22- Gündem G: 02 Oca 2022 - 15:24

Hürriyet ve ailesi, yeni yıla İzmitliler ile birlikte girdi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ailesiyle birlikte saatlerce dolaştığı İzmit sokaklarında vatandaşlarla yılbaşı coşkusunu paylaştı, yeni yılda mutluluk ve sağlık diledi

Hürriyet ve ailesi, yeni yıla İzmitliler ile birlikte girdi mask

Yılbaşı akşamı sağlık çalışanlarının ve kolluk kuvvetlerinin yeni yılını kutlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yeni yılda da görevlerinde başarı diledi. Hastane ve polis merkezi ziyaretlerini tamamlayan başkan Hürriyet, ardından eşi Murat Hürriyet ve oğluyla birlikte İzmit sokaklarında dolaştı. Hürriyet yılbaşı coşkusunu kentin sokaklarında vatandaşla karşılıklı iyi temennilerde bulunarak paylaştı.

KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

İzmit Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinlikler ve ışıklandırmalarla rengarenk olan şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek keyifli anlar yaşayan Hürriyet, “ İzmit Belediyesi ailemiz bu süsler için çok emek verdi. Biz de ailece fotoğraf çekinmek istedik. Ziyaret programlarından sonra biraz da İzmit sokaklarında ailece yeni yıl gezintisi yapmak bizim de hakkımız” ifadelerini kullandı.
# sağlık, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Çınar Çocuk Evi’nde çocuklara  kış uykusu eğitimi verildi mask
Çınar Çocuk Evi’nde çocuklara  kış uykusu eğitimi verildi
İzmit Belediyesi, sosyal yardımlarla 2021 yılında da binlerce kişiye dokundu mask
İzmit Belediyesi, sosyal yardımlarla 2021 yılında da binlerce kişiye dokundu
Hürriyet, Rauf Orbay sokağı esnafla birlikte aydınlatacak mask
Hürriyet, Rauf Orbay sokağı esnafla birlikte aydınlatacak
Sarıca: İSU’nun algı SMS’leri karşılık bulamayacak mask
Sarıca: İSU’nun algı SMS’leri karşılık bulamayacak
Hürriyet: 2022’de de  halkımızın yanında olacağız mask
Hürriyet: 2022’de de  halkımızın yanında olacağız
İzmit Belediyesinden Serdar  Mahallesi’ne yeni beton yol  mask
İzmit Belediyesinden Serdar  Mahallesi’ne yeni beton yol 
İZGİM, Ertuğrul Gazi Anaokulu’nu ağırladı mask
İZGİM, Ertuğrul Gazi Anaokulu’nu ağırladı
Gülümse Kafe 2021’de İzmitlilerin buluşma noktası oldu mask
Gülümse Kafe 2021’de İzmitlilerin buluşma noktası oldu
Tarihi Sirkeciler Konağı’ndaki bakım çalışmalarında sona gelindi  mask
Tarihi Sirkeciler Konağı’ndaki bakım çalışmalarında sona gelindi 
İzmitliler yeni yıl dileklerini  dilek ağacına not ettiler  mask
İzmitliler yeni yıl dileklerini  dilek ağacına not ettiler 

02 Oca 2022 - 15:22 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.538.546 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
“Arabeskten Hip-Hop’a” isyan ve arayışları anlattı   mask
“Arabeskten Hip-Hop’a” isyan ve arayışları anlattı  
"Tüm gücümüzle esnafımızın ve halkımızın yanındayız”     mask
"Tüm gücümüzle esnafımızın ve halkımızın yanındayız”    
Özlü: 2022’de daha güzel işler yapacağız mask
Özlü: 2022’de daha güzel işler yapacağız
Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu   mask
Büyükşehir Sosyal Medyada Türkiye üçüncüsü oldu  
Türk Metal’in ilk büyük miting İzmit’te yapılıyor mask
Türk Metal’in ilk büyük miting İzmit’te yapılıyor
Çınar Çocuk Evi’nde çocuklara  kış uykusu eğitimi verildi mask
Çınar Çocuk Evi’nde çocuklara  kış uykusu eğitimi verildi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL