Hürriyet ve ailesi, yeni yıla İzmitliler ile birlikte girdi

Yılbaşı akşamı sağlık çalışanlarının ve kolluk kuvvetlerinin yeni yılını kutlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yeni yılda da görevlerinde başarı diledi. Hastane ve polis merkezi ziyaretlerini tamamlayan başkan Hürriyet, ardından eşi Murat Hürriyet ve oğluyla birlikte İzmit sokaklarında dolaştı. Hürriyet yılbaşı coşkusunu kentin sokaklarında vatandaşla karşılıklı iyi temennilerde bulunarak paylaştı.

KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

İzmit Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinlikler ve ışıklandırmalarla rengarenk olan şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek keyifli anlar yaşayan Hürriyet, “ İzmit Belediyesi ailemiz bu süsler için çok emek verdi. Biz de ailece fotoğraf çekinmek istedik. Ziyaret programlarından sonra biraz da İzmit sokaklarında ailece yeni yıl gezintisi yapmak bizim de hakkımız” ifadelerini kullandı.