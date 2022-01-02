02 Oca 2022 - 15:23- Gündem G: 02 Oca 2022 - 15:24

“Pandemiye rağmen geri adım atmadık”    

STK ziyaretleri kapsamında Körfez Vanlılar Derneği’ne konuk olan Başkan Şener Söğüt, “Neredeyse 3 yılı geride bırakıyoruz. Çok şükür bu kente hizmet için bir günümüzü boş geçirmedik. Tamamlanan, başlayan ve devam eden yatırımların toplamı 1 milyar TL’yi buldu” dedi    

“Pandemiye rağmen geri adım atmadık”     mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, STK ziyaretleri kapsamında Körfez Vanlılar Derneği’ne konuk oldu. Dernek Başkanı Abdurrahman Kurulu ve üyelerle bir araya gelen Başkan Şener Söğüt’e Başkan Yardımcısı Osman Yurt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da eşlik etti. Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Dernek Başkanı Kurulu, “Kocaeli bölgesinde 10 derneğiz ve bir de federasyonumuzu oluşturduk. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz” dedi.

 

“MİLLETİN PARTİSİYİZ”

İlk konuşmayı yapan AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, AK Parti’nin milletin partisi olduğuna vurgu yaparak, “Liderimiz de milletin lideridir. Bunu da milletimiz kendisine verdi. Bugüne kadar bir çok kez AK Parti’yi zayıflatmak, ülkeyi ekonomi ile zora sokmak için adımlar attılar. Ama her seferinde milletimiz AK Parti’ye ve liderine sahip çıkarak buna fırsat vermedi” dedi.

 

“GERİ ADIM ATMADIK”

 

Başkan Şener Söğüt de 20 yıl da AK Parti ile Türkiye’nin her alanda önemli bir yol kat ettiğini belirterek, “Bir 20 yıl öncesi ile bugünü kıyasladığımızda farkı herkes görebiliyor. Her alanda kat be kat ileriye gitmiş bir Türkiye var. Pandeminin de etkisiyle ekonomik anlamda bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama bu sadece Türkiye’de değil. Dünyada bir sıkıntı, ticarette bir daralma var” dedi.

 

İLÇE ÜZERİNDEKİ KAMBUR

 

Körfez’in üzerindeki vergi ve SGK borçlarının bir kambur gibi olduğu dönemde 450 milyon TL’lik borcu takaslarla sıfırladıklarını belirten Başkan Söğüt, “Kentin geleceği için bu yükü atmamız gerekiyordu. Çok şükür önümüze bir fırsat çıktı ve değerlendirdik. Sonra altyapı çalışmalarına başladık. 400 milyon TL’lik bir yatırım. Kentin tüm altyapısı yenileniyor.

 

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK

Altyapı zor ve zahmetli bir süreç Siyaseten de tehlikeli aslında. Ama ‘aman ben zarar görmeyeyim’ diyerek kent için önemli olan bu yatırımı ötelemek, doğru olmazdı. Biz elimizi taşın altına koyacağız dedik ve koyuyoruz. 2023 yılı itibariyle de kent genelinde tüm çalışma bitecek. Altyapısıyla üst yapısıyla yepyeni bir Körfez oluşacak.  Bu süreçte vatandaşımıza rahatsızlık veriyoruz ama biraz sabretmemiz gerekiyor” dedi.
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02 Oca 2022 - 15:23 - Gündem

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