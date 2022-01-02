20 yıllık öğretmene son veda

Olay, dün Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük Çakabey Anadolu Lisesinin müdür yardımcısı İngilizce öğretmeni Cemil Sarı (42), dün evinde rahatsızlandı. Gölcük Necati Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı'nın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Cemil Sarı'nın cenazesi, Gölcük Tevfik Hoca Cami'de kılınan namazın ardından, Hasaney köyünde defnedildi. Cenazeye çok sayıda yakını ve öğrencisi katıldı. Öte yandan, Cemil Sarı'nın eşi Hülya Uzuner Sarı'nın da İngilizce öğretmeni olduğu, çiftin aynı okulda birlikte görev yaptıkları, Cemil Sarı'nın 20 yıllık eğitimci olduğu öğrenildi.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
053 Recep - Allah rahmet eylesin mevlam eşine sevenlerine sabrı celil ihsan eylesin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.